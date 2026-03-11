Causa guerra en el Medio Oriente crisis de fertilizantes en México

México
/ 11 marzo 2026
    Expertos advierten escasez de urea y amoniaco, poniendo en riesgo la rentabilidad de los productores de granos. CUARTOOSCURO

El bloqueo de Irán en el Estrecho de Ormuz desata una suspensión de la fabricación de derivados y genera crisis de fertilizantes en Norteamérica

México, EU y Canadá enfrentarán crisis en temporada de siembra por escasez y encarecimiento de fertilizantes importados de Medio Oriente.

México, Estados Unidos y Canadá enfrentarán dificultades en la nueva temporada de siembra debido a la escasez y encarecimiento de fertilizantes importados del Medio Oriente, así como de los insumos para producirlos localmente, por el bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz desde el 2 de marzo, advirtieron expertos.

TE PUEDE INTERESAR: Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios

El pasado 3 de marzo, la empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, anunció la suspensión de la fabricación de derivados del petróleo y el gas natural, incluyendo la urea, el fertilizante más popular del mundo y que contiene 46 por ciento de nitrógeno.

Anaya pronosticó que la disrupción en el mercado de fertilizantes será equiparable o incluso peor a la registrada en el 2022 por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que desplomaría la rentabilidad de los productores de granos en el País.

“El cierre está provocando retrasos y cancelaciones de compras de fertilizantes por la volatilidad de los precios. Esto podría derivar en encarecimientos y afectar la rentabilidad”, dijo el especialista.

Irán, Qatar, Arabia Saudí y Egipto son exportadores clave de fertilizantes, de modo que la región de Ormuz es responsable de casi el 49 por ciento de las exportaciones globales de urea y del 30 por ciento de las de amoniaco, explicó por separado Faith Parum, economista de la AFBF.

En EU, agregó, los agricultores ya están evaluando reducir el área de siembra de maíz para cultivar, en su lugar, soya, dado que cerca del 50 por ciento del nitrógeno aplicado al maíz se utiliza en primavera. Asimismo, en esta temporada el trigo recibe el 42 por ciento del nitrógeno que necesita, y el algodón, el 28 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca entrega de fertilizantes del Bienestar 2026 para más de 285 mil productores; Coahuila en la lista

Si termina la guerra, tomaría varias semanas que las plantas cerradas reanuden operaciones en el Medio Oriente, y alrededor de un mes para que el continente americano vuelva a recibir fertilizantes.

Además del gas natural, el amoniaco y el nitrógeno, otros insumos clave que escasearían son el azufre y los fosfatos.

