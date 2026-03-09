FGR confirma detención de ‘El Chihuas’, presunto homicida del exgobernador de Colima

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    FGR confirma detención de ‘El Chihuas’, presunto homicida del exgobernador de Colima
    La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Hilario “N”, alias “El Chihuas”, señalado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos. ESPECIAL

El homicidio de Cavazos Ceballos ocurrió el 21 de noviembre de 2010 en un fraccionamiento del municipio de Colima

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Hilario “N”, alias “El Chihuas”, señalado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010.

De acuerdo con el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, el presunto responsable fue capturado en el municipio de El Parral, en el estado de Chihuahua, tras trabajos de investigación relacionados con una organización criminal.

TE PUEDE INTERESAR: Dos hombres son detenidos tras agredir a mujeres durante protesta del 8M en Guanajuato

“La captura de esta persona fue posible luego de que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación en torno a una organización criminal de la que Hilario ‘N’ probablemente forma parte como pieza clave”, agregó.

$!FGR
FGR

HOMICIDIO DE EXGOBERNADOR DE COLIMA

Según explicó el funcionario, el homicidio de Cavazos Ceballos ocurrió el 21 de noviembre de 2010 en un fraccionamiento del municipio de Colima. En ese lugar, un hombre descendió de un vehículo y disparó contra el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2009.

Lara López indicó que el detenido cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas. Por ello, subrayó que su captura resulta relevante para la seguridad y el bienestar de la población, particularmente en esas entidades.

$!FGR
FGR

Asimismo, destacó que la detención fue resultado de un operativo coordinado entre diversas dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS

Durante el mismo mensaje, Ulises Lara informó sobre otras acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad, entre ellas la inhabilitación de 76 toneladas con 629 kilos de diversos químicos y 98 mil 66 litros de precursores químicos, entre los que se encuentran tolueno, plomo, ácido clorhídrico, metanfetamina, hidróxido de amonio y cocaína, entre otros.

$!FGR confirma detención de ‘El Chihuas’, presunto homicida del exgobernador de Colima

En el estado de Sinaloa también fueron destruidas siete toneladas con 677 kilos y 53 mil 266 litros de sustancias y precursores químicos, incluidos compuestos como acetato de plomo, cianuro de sodio, alcohol bencílico e hidróxido de sodio.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

Además, las autoridades eliminaron 504 mil 459 pastillas de fentanilo, cerca de 75 kilos y 70 litros de esta droga, así como diversos objetos relacionados con su elaboración, entre ellos reactores, una centrifugadora y una destiladora.

El funcionario enfatizó que estas acciones para destruir precursores químicos generan beneficios para la población, al contribuir a mejorar la calidad de vida y fortalecer la seguridad en las comunidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Exgobernadores
homicidios

Localizaciones


Colima

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum
Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México.

Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, un hombre que se integró a las marchas en Tlaxcala fue confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

Hombre que acudió a la marcha del 8M de Tlaxcala fue exhibido y expulsado por deudor alimentario
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’

Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
El gobierno de Ecuador es uno de los principales simpatizantes de ‘El Escudo de las Américas’ de Trump

Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump