$!FGR confirma detención de ‘El Chihuas’, presunto homicida del exgobernador de Colima

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Hilario “N”, alias “El Chihuas”, señalado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010. De acuerdo con el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, el presunto responsable fue capturado en el municipio de El Parral, en el estado de Chihuahua, tras trabajos de investigación relacionados con una organización criminal. TE PUEDE INTERESAR: Dos hombres son detenidos tras agredir a mujeres durante protesta del 8M en Guanajuato “La captura de esta persona fue posible luego de que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación en torno a una organización criminal de la que Hilario ‘N’ probablemente forma parte como pieza clave”, agregó.

HOMICIDIO DE EXGOBERNADOR DE COLIMA Según explicó el funcionario, el homicidio de Cavazos Ceballos ocurrió el 21 de noviembre de 2010 en un fraccionamiento del municipio de Colima. En ese lugar, un hombre descendió de un vehículo y disparó contra el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2009. Lara López indicó que el detenido cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas. Por ello, subrayó que su captura resulta relevante para la seguridad y el bienestar de la población, particularmente en esas entidades.

Asimismo, destacó que la detención fue resultado de un operativo coordinado entre diversas dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS Durante el mismo mensaje, Ulises Lara informó sobre otras acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad, entre ellas la inhabilitación de 76 toneladas con 629 kilos de diversos químicos y 98 mil 66 litros de precursores químicos, entre los que se encuentran tolueno, plomo, ácido clorhídrico, metanfetamina, hidróxido de amonio y cocaína, entre otros.

En el estado de Sinaloa también fueron destruidas siete toneladas con 677 kilos y 53 mil 266 litros de sustancias y precursores químicos, incluidos compuestos como acetato de plomo, cianuro de sodio, alcohol bencílico e hidróxido de sodio. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León Además, las autoridades eliminaron 504 mil 459 pastillas de fentanilo, cerca de 75 kilos y 70 litros de esta droga, así como diversos objetos relacionados con su elaboración, entre ellos reactores, una centrifugadora y una destiladora. El funcionario enfatizó que estas acciones para destruir precursores químicos generan beneficios para la población, al contribuir a mejorar la calidad de vida y fortalecer la seguridad en las comunidades.

Publicidad

Temas

Detenciones Exgobernadores homicidios

Localizaciones

Colima

Organizaciones

FGR

