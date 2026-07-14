Harfuch: caso Roxana Guzmán seguirá hasta detener a todos los responsables del crimen

Durante el informe de seguridad presentado en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 14 de julio, García Harfuch dio a conocer los avances de las investigaciones realizadas de manera coordinada entre las instituciones federales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Gobierno estatal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ya son ocho las personas detenidas por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán , ocurrido en Veracruz el pasado 2 de junio. El funcionario aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente el caso y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES PERMITIÓ IDENTIFICAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad permitieron identificar y detener a diversas personas presuntamente relacionadas con la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora.

“En Veracruz, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado, trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán”, señaló.

García Harfuch indicó que los avances fueron resultado de labores de inteligencia encabezadas principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval, así como de investigaciones y operativos coordinados entre las distintas dependencias de seguridad.

“Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval, investigación y operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión”, explicó.

SUMAN OCHO PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS

El secretario detalló que entre las personas capturadas se encuentran José del Carmen “N”, Karen Montserrat “N” y cuatro elementos de la Policía Municipal, quienes presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de la periodista.

“Como resultado de estas acciones, fueron detenidos José del Carmen ‘N’, Karen Montserrat ‘N’, además de cuatro elementos de la Policía Municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista”, informó.

Posteriormente, añadió, fueron capturados Luis Arturo “N”, alias “Delta 11”, identificado por las autoridades como presunto responsable del homicidio, así como Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, quien también habría participado en los hechos.

“Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo ‘N’, alias Delta 11, identificado como responsable de este lamentable y cobarde homicidio, y Javier Iván ‘N’, alias Delta 1, quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones, suman ocho personas detenidas por este caso”, precisó.