Sheinbaum respalda a Marina del Pilar; audio sobre el FBI no muestra delito, dice Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunciaron este martes sobre el audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que presuntamente expresa su disposición para compartir información de las mesas de seguridad con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, ambos funcionarios respondieron a cuestionamientos sobre la difusión del material y sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) o el Gobierno Federal abran una investigación, así como las medidas para evitar la filtración de información relacionada con la seguridad pública.

GARCÍA HARFUCH AFIRMA QUE EL AUDIO NO REVELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Al responder sobre el contenido del audio, Omar García Harfuch señaló que, a partir de lo que se escucha en la grabación difundida públicamente, no se desprende que exista la intención de compartir información clasificada o de carácter sensible. “Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales”, explicó. El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que en esas reuniones se analiza principalmente la incidencia delictiva diaria y que no se manejan datos cuya divulgación, de acuerdo con lo escuchado en el audio, represente un riesgo para las estrategias de seguridad. Agregó que tampoco se conoce con certeza la identidad de la persona con la que presuntamente conversaba la mandataria estatal. “Se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, puntualizó. SHEINBAUM SEÑALA QUE NO SE CONOCE LA IDENTIDAD DEL INTERLOCUTOR Al ser cuestionada sobre su valoración del contenido de los audios, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la gobernadora de Baja California ya ofreció una explicación pública sobre el tema. “Ella ya dio su explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. No hay una... lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, expresó. Ante otra pregunta sobre si este tipo de comunicaciones deberían manejarse con carácter reservado, la mandataria respondió que hasta el momento no existe información que permita confirmar la identidad del interlocutor ni que demuestre que se tratara de autoridades estadounidenses. “Es una información que ella está hablando con una persona; no sabemos qué persona es. No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California”, indicó.

COMPARA EL CASO CON LA SITUACIÓN OCURRIDA EN CHIHUAHUA Más adelante, Sheinbaum diferenció este caso de otro relacionado con el estado de Chihuahua, al señalar que existen circunstancias distintas. “¿Qué es diferente el caso Chihuahua? Porque el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó. La presidenta agregó que, en el caso del audio difundido, únicamente se conoce una conversación telefónica cuya procedencia y contexto aún no están plenamente determinados. “Esta llamada de teléfono que se da a conocer ayer por un periodista... por cierto, no sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodistas. Es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son”, comentó. Añadió que tampoco está confirmado si los interlocutores pertenecen al Gobierno de Estados Unidos o a alguna agencia de ese país. “Si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia, y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos. Entonces, si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”, sostuvo. GARCÍA HARFUCH ASEGURA QUE HABLÓ CON LA GOBERNADORA Durante la conferencia, Omar García Harfuch informó que sostuvo una conversación con Marina del Pilar Ávila Olmeda después de la difusión del audio. “Sí, hablamos y prácticamente es lo mismo que dijo el audio, me lo comentó la gobernadora y dijo que iba a sacar un comunicado, mismo que es público y que todos conocemos”, explicó. El secretario reiteró que el contenido difundido no muestra la entrega de información reservada y señaló que las mesas estatales de seguridad no concentran exclusivamente información confidencial. “Aquí lo importante es contestando a su pregunta sobre la información sensible. Eso sería una cosa muy distinta. Aquí en el audio prácticamente lo que se escucha es cuando dice de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué”, señaló. Precisó que la información que habitualmente se analiza en esas reuniones está relacionada con la incidencia delictiva, objetivos prioritarios y asuntos en desarrollo. “No está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad... la información que se pudiera compartir sería incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que haya en curso. Sería lo único que se pudiera compartir”, indicó.

DESCARTAN ELEMENTOS PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN PENAL Finalmente, García Harfuch señaló que una investigación formal únicamente procedería en caso de advertirse la posible comisión de un delito. “Pues se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio, sinceramente, no se infiere ningún tipo de delito”, concluyó. Las declaraciones se producen después de que se difundiera un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, material que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de información relacionada con las mesas estatales de seguridad y la posible comunicación con autoridades estadounidenses.