Roxana Guzmán fue velada en Veracruz; Senado exige investigar su asesinato sin descartar su labor periodística

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue velada de manera privada este lunes en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz, 24 días después de haber sido privada de la libertad por un grupo de hombres armados. La confirmación de su identidad se dio luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informara que las pruebas de ADN realizadas a los restos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la comunicadora. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el cuerpo de la periodista fue calcinado dentro de un tambo con diésel antes de ser localizado por las autoridades. Su desaparición ocurrió el pasado 2 de junio de 2026 y, tras casi un mes de búsqueda, su familia pudo recuperar sus restos para darle sepultura.

“AHORA TENDRÉ UN LUGAR DONDE LLEVARLE FLORES”: EL MENSAJE DE SU MADRE Durante el velorio, Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, expresó el dolor que representa la confirmación del fallecimiento de su hija. “No como yo quería que apareciera mi hija, pero pues ahora tendré un lugar a donde llevarle flores, donde llorar. Y ahora siento en carne propia lo que sienten las madres buscadoras que sufren y aún no encuentran a su familiar”, declaró. La madre de la periodista también manifestó que la única justicia que espera es la de carácter divino. “La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, afirmó. LAURA ITZEL CASTILLO PIDE UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió un posicionamiento público en el que exigió que el asesinato de Roxana Guzmán sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida aquella relacionada con su actividad periodística. La legisladora expresó solidaridad con la familia de la comunicadora, con sus seres queridos y con el gremio periodístico de Veracruz y del país. En su mensaje señaló que el asesinato de una periodista representa una agresión no solamente contra una persona y su familia, sino también contra la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y la vida democrática del país. Asimismo, sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer plenamente los hechos, identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

LLAMAN A EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN DURANTE LAS INVESTIGACIONES En el mismo posicionamiento, la presidenta del Senado hizo un llamado para evitar cualquier forma de revictimización durante el desarrollo de las investigaciones. Subrayó que ninguna versión o declaración proveniente de los presuntos responsables debe utilizarse para justificar la violencia o desviar la atención del hecho central: el asesinato de una mujer periodista. Castillo Juárez reiteró que ninguna mujer debe ser silenciada mediante la violencia y señaló que no puede existir justicia sin garantías para que las mujeres vivan, trabajen, informen y participen en la vida pública sin miedo. Su pronunciamiento concluyó con el mensaje: “Verdad para Roxana. Justicia para su familia. Garantías para quienes ejercen el periodismo.” ASÍ OCURRIÓ EL SECUESTRO DE ROXANA GUZMÁN La investigación ministerial establece que alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, tres hombres armados, encapuchados y vestidos de negro irrumpieron en el domicilio de Roxana Guzmán, ubicado sobre la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Los agresores derribaron la puerta utilizando un marro para ingresar a la vivienda. Antes de ser privada de la libertad, la periodista alcanzó a grabar parte del ataque con su teléfono celular. En el video, difundido posteriormente en redes sociales, se observa cómo el hermano de la comunicadora pide a los hombres que se detengan y les advierte que dentro del inmueble se encontraba una bebé. Las imágenes muestran que uno de los agresores portaba un arma larga y sometió a los presentes antes de llevarse por la fuerza a Roxana Guzmán. La grabación termina cuando uno de los hombres le arrebata el teléfono. El material se convirtió en uno de los registros audiovisuales más difundidos sobre agresiones contra periodistas en México durante este año. LA INVESTIGACIÓN SEÑALA A INTEGRANTES DEL GRUPO SOMBRA Y A POLICÍAS MUNICIPALES La Fiscalía General del Estado informó que formuló imputación por el delito de homicidio doloso calificado contra ocho personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre los señalados se encuentran tres integrantes del Grupo Sombra —también identificado como Cártel Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra— quienes, de acuerdo con la investigación, participaron directamente en el secuestro y asesinato de la periodista. Los imputados son Javier Iván, alias “Delta 1”, identificado como presunto jefe operativo de la célula; José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, cuya detención por elementos de la Secretaría de Marina permitió localizar el cuerpo, y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”. Las autoridades también señalaron la presunta participación de Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio de la comunicadora. CUATRO POLICÍAS MUNICIPALES TAMBIÉN ENFRENTAN CARGOS La investigación ministerial también incluye a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste identificados como Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael. Según la FGE, los elementos proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la célula criminal. Las indagatorias establecen que estos policías habrían llevado el diésel utilizado para incinerar los restos de Roxana Guzmán dentro de un tambo metálico de 200 litros. REGRESÓ A VERACRUZ PARA EMPRENDER UN NUEVO PROYECTO PERIODÍSTICO El asesinato de Roxana Guzmán ocurre después de un historial de violencia que ya había impactado a su familia. En 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado a balazos en la colonia Brunet, en Veracruz. Tras ese hecho y de acuerdo con información de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la periodista abandonó temporalmente el estado por motivos de seguridad. En enero de 2026 regresó a Veracruz y fundó el portal Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco.

SUS ÚLTIMAS PUBLICACIONES ABORDABAN DENUNCIAS CIUDADANAS Durante los días previos a su desaparición, Roxana Guzmán publicó diversas notas relacionadas con problemáticas locales. Entre ellas se encontraban una denuncia ciudadana por la presunta comercialización de huevos en mal estado y la exigencia de una familia al ayuntamiento para cubrir gastos médicos derivados de un accidente en el que estuvo involucrada una camioneta oficial. Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

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