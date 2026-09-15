‘Hidalgo fue un viejito psicópata, desquiciado y parrandero’... Zunzunegui arremete contra ‘el padre de la patria’ y dice que la Independencia fue un fraude (video)

Durante su exposición, el autor de Otra historia de México también lanzó fuertes críticas contra Miguel Hidalgo y Costilla , a quien describió como un “viejito psicópata, desquiciado , endeudado, parrandero y mujeriego”.

A unas horas de la ceremonia del Grito de Independencia , el escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui volvió a cuestionar la versión tradicional sobre el movimiento iniciado en 1810. En un video publicado en YouTube, calificó la Independencia de México como un “fraude monumental” y planteó que el país no surgió de una liberación frente a España, sino de la fragmentación de la Nueva España.

La interpretación de Zunzunegui sostiene que Hidalgo no tenía inicialmente un proyecto político encaminado a independizar a México. Según el escritor, el sacerdote de Dolores formaba parte de una conspiración criolla surgida en medio de la crisis de la monarquía española provocada por la invasión napoleónica.

EL ESCRITOR CUESTIONA EL PAPEL DE MIGUEL HIDALGO

Zunzunegui afirma que Hidalgo no habría planteado una ruptura con España durante los primeros momentos del levantamiento. “Nunca mencionó la palabra independencia, nunca mencionó la palabra libertad”, asegura en el video.

El escritor presenta al cura de Dolores como un personaje culto y carismático, con conocimientos de latín y francés, pero también sostiene que enfrentaba problemas económicos y personales. Desde su perspectiva, esas circunstancias influyeron en las decisiones que tomó al encabezar el movimiento insurgente.

Sobre el llamado Grito de Dolores, Zunzunegui cuestiona que haya representado desde el principio una lucha organizada por la independencia nacional. “Aquí ha llegado el momento de salir a matar gachupines”, dice que fue el verdadero sentido de la convocatoria.

También utiliza la toma de la Alhóndiga de Granaditas como ejemplo de la violencia registrada durante los primeros meses de la insurgencia. Su interpretación sostiene que el movimiento permitió saqueos y asesinatos de civiles, incluidos quienes se habían refugiado en el inmueble.

LA VISIÓN DE ZUNZUNEGUI SOBRE LA NUEVA ESPAÑA

Otra parte de su argumento se centra en rechazar la idea de que la Nueva España fuera simplemente una colonia sometida y empobrecida. Zunzunegui la describe como un reino integrado a la monarquía hispánica, con ciudades, universidades, estructuras jurídicas y vínculos comerciales con Europa, Asia y América.

El escritor sostiene que el territorio novohispano tuvo una participación relevante en la economía mundial, especialmente por la producción de plata. También recurre a referencias de Alexander von Humboldt para comparar los ingresos de trabajadores novohispanos con los de otras regiones de Europa.

“Nueva España era un reino independiente”, plantea Zunzunegui en su exposición. Su argumento también cuestiona la idea de que México existiera como nación antes de la llegada de los españoles.

En este punto, recuerda que durante la caída de Tenochtitlan en 1521 participaron numerosos pueblos indígenas aliados de Hernán Cortés. Entre ellos menciona a tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, cholultecas y huejotzincas.

Para el autor, la existencia de diferentes pueblos, lenguas y estructuras políticas en Mesoamérica impide hablar de una nación mexicana unificada antes del periodo virreinal.

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS, SEGÚN SU INTERPRETACIÓN

Zunzunegui también plantea que Inglaterra tuvo intereses económicos en los procesos de independencia de Hispanoamérica. Según su explicación, la apertura de nuevos mercados habría beneficiado a la industria británica y debilitado el dominio español en el continente.

En su relato aparecen personajes como Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín, a quienes relaciona con logias masónicas y financiamiento británico. El escritor sostiene que los nuevos países americanos comenzaron su vida independiente con importantes deudas.

Para el caso mexicano, menciona al diplomático estadounidense Joel Roberts Poinsett y su presunta influencia sobre sectores políticos que se opusieron al proyecto de Agustín de Iturbide.

“El país que existe hoy fue construido durante un periodo de 300 años, que va de 1521 a 1821”, afirma Zunzunegui. Desde su interpretación, la guerra iniciada en 1810 provocó la destrucción de minas, rutas comerciales, campos y poblaciones.

Su conclusión es que México “nació sin proyecto” y que la independencia no significó una ruptura definitiva con las potencias extranjeras. “Llevamos 200 años celebrando nuestro fracaso”, afirma al cerrar el video.