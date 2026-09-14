Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves
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El alcalde Gildardo Maldonado pidió auxilio para atender a los lesionados por quemaduras; investigan presunta relación con una línea de Pemex.
Una fuerte explosión registrada esta tarde en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz, ocasionó la muerte de personas y múltiples heridos con quemaduras de gravedad. La columna de fuego y humo negro visible a varios kilómetros de distancia alertó al alcalde Gildardo Maldonado así como a las cuerpos de emergencia.
Fue el propio Gildardo Maldonado, alcalde de la localidad, quien confirmó a través de un vídeo en redes sociales la pérdida de vidas humanas y la presencia de lesionados en estado crítico. Ante el accidente, Gildardo solicitó ayuda urgente a la población.
Pidió apoyo de los ciudadanos capacitados en primeros auxilios para colaborar con los cuerpos de emergencia en dar atención a las víctimas.
¿CUÁL ES LA POSIBLE CAUSA?
Hasta el momento aún se desconoce la causa de la explosión, aunque los primeros reportes locales lo vinculan a un ducto o instalación de Pemex.
Según información de otros medios, la explosión habría ocurrido en una planta de sal ubicada en el municipio.