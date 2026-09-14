Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves

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    Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves
    Gildardo Maldonado, alcalde de Jáltipan de Morelos, Veracruz, pide apoyo ciudadano tras la explosión registrada en el municipio por un posible ducto de Pemex VANGUARDIA

El alcalde Gildardo Maldonado pidió auxilio para atender a los lesionados por quemaduras; investigan presunta relación con una línea de Pemex.

Una fuerte explosión registrada esta tarde en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz, ocasionó la muerte de personas y múltiples heridos con quemaduras de gravedad. La columna de fuego y humo negro visible a varios kilómetros de distancia alertó al alcalde Gildardo Maldonado así como a las cuerpos de emergencia.

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Fue el propio Gildardo Maldonado, alcalde de la localidad, quien confirmó a través de un vídeo en redes sociales la pérdida de vidas humanas y la presencia de lesionados en estado crítico. Ante el accidente, Gildardo solicitó ayuda urgente a la población.

Pidió apoyo de los ciudadanos capacitados en primeros auxilios para colaborar con los cuerpos de emergencia en dar atención a las víctimas.

¿CUÁL ES LA POSIBLE CAUSA?

Hasta el momento aún se desconoce la causa de la explosión, aunque los primeros reportes locales lo vinculan a un ducto o instalación de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-nombra-a-carlos-torres-pina-como-su-nuevo-lider-en-michoacan-CM23496073

Según información de otros medios, la explosión habría ocurrido en una planta de sal ubicada en el municipio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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