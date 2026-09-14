Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves

Una fuerte explosión registrada esta tarde en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz, ocasionó la muerte de personas y múltiples heridos con quemaduras de gravedad. La columna de fuego y humo negro visible a varios kilómetros de distancia alertó al alcalde Gildardo Maldonado así como a las cuerpos de emergencia.

Fue el propio Gildardo Maldonado, alcalde de la localidad, quien confirmó a través de un vídeo en redes sociales la pérdida de vidas humanas y la presencia de lesionados en estado crítico. Ante el accidente, Gildardo solicitó ayuda urgente a la población.

Pidió apoyo de los ciudadanos capacitados en primeros auxilios para colaborar con los cuerpos de emergencia en dar atención a las víctimas.

¿CUÁL ES LA POSIBLE CAUSA?

Hasta el momento aún se desconoce la causa de la explosión, aunque los primeros reportes locales lo vinculan a un ducto o instalación de Pemex.