Campaña de Sydney Sweeney provoca críticas entre atletas por sexualización de las mujeres

Sweeney aparece en la publicidad de Novig, un mercado de predicciones deportivas, con poca ropa y balones de fútbol colocados estratégicamente para cubrir partes de su cuerpo. La propuesta generó reacciones de deportistas que consideran que la imagen refuerza la sexualización de las mujeres, en lugar de mostrar su trabajo y desempeño dentro del deporte.

Una campaña publicitaria protagonizada por la actriz estadounidense Sydney Sweeney desató críticas entre atletas de distintas disciplinas, quienes cuestionaron la manera en que el anuncio utiliza el cuerpo femenino para promocionar una plataforma de predicciones deportivas.

Una de las críticas más contundentes fue la de la nadadora australiana Ariarne Titmus, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas. A través de Instagram, la atleta expresó su molestia ante una publicidad que, desde su perspectiva, convierte el cuerpo de una mujer en un recurso para obtener atención y ganancias.

“No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto. ¿Cómo vivimos en un mundo en el que monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo?”, escribió.

La velocista británica Amy Hunt también aprovechó una entrevista con la BBC, después de terminar cuarta en los 200 metros del Ultimate Championship en Budapest, para responder directamente a la actriz.

“Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte”, dijo mientras miraba a la cámara. Después enumeró algunos de los elementos que, para ella, representan a las atletas: “Músculos, trabajo duro, sudor, sangre, lágrimas”.

Desde Estados Unidos, la exgimnasta Gracie Kramer recordó que la sexualización ha sido una problemática recurrente en su disciplina. Señaló que durante su trayectoria las atletas han tenido que luchar para ser reconocidas por sus capacidades y no únicamente por su apariencia física.

Kramer compartió imágenes de mujeres entrenando acompañadas por el mensaje “Así se ve una mujer en el deporte”, como respuesta a la campaña.

La jugadora de rugby chino-alemana Sofie Fella también cuestionó el anuncio y destacó el papel que tienen las deportistas como referentes para niñas y mujeres. Consideró que las atletas pueden desafiar los estándares tradicionales de belleza y feminidad a través de su preparación y desempeño.