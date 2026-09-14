Aprueba Congreso de NL exhorto para solicitar sustituir el “Pase Turístico” por acuerdos de colaboración

Ante la polémica y el rechazo ocasionado por el “Pase Turístico” que contempla un permiso de circulación para vehículos con placas foráneas en el estado, el Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para solicitar al Instituto de Control Vehicular (ICV) sustituir esta medida por acuerdos de intercambio de información vehicular entre Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

“Un registro administrativo restrictivo, unilateral y de trámite individual genera molestias para las y los visitantes con posibles repercusiones para las personas neolonesas”, dijo la legisladora local. La morenista Brenda Velázquez presentó el exhorto que contemplaría acuerdos de colaboración administrativa de seguridad y fiscal con las entidades vecinas. Recordó que la medida ya ha generado inconformidad en los estados vecinos.

Solicitó que el ICVNL, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Finanzas y Tesorería trabajen con las mencionadas entidades para compartir las bases de datos y dar seguimiento a multas, adeudos y obligaciones administrativas. “Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, por conducto del Instituto de Control Vehicular, la Secretaría de Seguridad, la Tesorería estatal, cada una en el ámbito de su competencias, inicie las gestiones necesarias para la elaboración de un convenio de colaboración administrativa de seguridad y fiscal con los estados de Coahuila y Tamaulipas y San Luis Potosí, con el objeto de compartir recíprocamente la base de datos vehiculares”, establece el acuerdo que fue aprobado.

El “Pase Turístico” fue aprobado por el Congreso local el pasado 21 de abril y la diputada de Morena mencionó que su partido voto en contra. “Esta propuesta busca privilegiar el diálogo para resolver conflictos entre entidades y personas, en lugar de medidas unilaterales que generen fricciones entre gobiernos y cargas innecesarias para quienes se desplazan cotidianamente”, expuso. La legisladora mencionó que a la par, el Congreso de Nuevo León debería iniciar las acciones para revertir la medida que fue contemplada en las recientes reformas a la Ley de Movilidad.