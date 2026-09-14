¿Quién ganó entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns? Así terminó RAW en México

La Arena Ciudad de México se convirtió en el escenario de una noche que el público esperaba terminar con un festejo mexicano, pero el desenlace dejó a Penta Zero Miedo con las manos vacías frente a Roman Reigns. En el combate estelar de RAW en la capital del país, el luchador mexicano enfrentó al Campeón Mundial Pesado de WWE ante una arena que respondió desde su entrada y que durante buena parte de la lucha convirtió el nombre de Penta en uno de los protagonistas de la noche.

Penta apareció rumbo al cuadrilátero con un penacho, mientras desde las tribunas se escuchaba el tradicional “¡Zero Miedo!”. La respuesta de los aficionados contrastó con la recepción que tuvo Reigns, quien fue acompañado por una serie de abucheos al momento de hacer su aparición.

Ya sobre el ring, el mexicano tuvo que resistir el dominio inicial del llamado “Original Jefe Tribal”. Reigns utilizó su fortaleza física para mantener el control durante los primeros minutos y dificultar que Penta pudiera imponer su ritmo. Sin embargo, el representante mexicano encontró espacios para responder y poco a poco llevó la lucha al terreno que buscaba. La afición volvió a tomar protagonismo y cada movimiento de Penta era acompañado por gritos desde las gradas.

El momento que parecía abrir la puerta para una sorpresa llegó cuando Penta conectó un Mexican Destroyer y posteriormente un Penta Driver. La Arena Ciudad de México reaccionó esperando la cuenta de tres, pero Reigns consiguió sobrevivir al ataque y evitó la derrota. El campeón aprovechó entonces uno de los pocos descuidos del mexicano. Cuando Penta intentaba continuar con su ofensiva, Reigns encontró el momento para conectar una lanza que dejó al luchador mexicano tendido sobre la lona. El réferi realizó la cuenta de tres y con ello terminó la esperanza de que Penta consiguiera conquistar el Campeonato Mundial Pesado de WWE frente a su público.

Por unos instantes, el ruido de la arena se transformó en silencio. La afición había acompañado a Penta durante todo el encuentro y esperaba despedirlo con la celebración de una victoria, pero tuvo que conformarse con reconocer el esfuerzo del luchador mexicano. Aunque el resultado favoreció a Reigns, Penta volvió a mostrar que puede compartir el cuadrilátero con una de las figuras principales de WWE. La oportunidad por el título terminó en derrota, pero la respuesta de los aficionados dejó claro que el mexicano cuenta con respaldo cuando se presenta en casa. Ahora, la incógnita queda en cuál será el siguiente paso para Penta después de haber protagonizado uno de los combates más esperados de la noche en la Ciudad de México.