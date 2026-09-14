¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias

Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales físicas de las instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa. En esta fecha, los ciudadanos recuerdan el Grito de Independencia emitido por Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, evento que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Este día, que es de descanso oficial conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), representa una oportunidad para que los mexicanos celebren la independencia del país y realicen actividades con sus familias, pero también implica cambios en los servicios bancarios.

¿LOS BANCOS ABRIRÁN EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE? Según el calendario oficial y las disposiciones normativas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones bancarias en México operan con normalidad el martes 15 de septiembre en sus horarios habituales, generalmente de 8:30 a 16:00 horas, según cada institución. Mientras que durante la jornada conmemorativa del miércoles 16 de septiembre, las actividades presenciales abarca la atención en ventanillas de las sucursales tradicionales de banco cesarán; esto debido a que se trata de un descuento obligatorio. Sin embargo, las normativas bancarias estipulan que los servicios financieros continúan garantizados para la población a través de canales alternativos e infraestructura automatizada, como cajeros automáticos para operaciones de dinero y depósito de dinero, así como apps bancarias y sitio web para la realización de transferencias electrónicas. La banca telefónica también permanecerá en operación mediante las líneas de atención de cada institución.

¿QUÉ OPCIONES TIENEN LOS USUARIOS PARA REALIZAR TRANSACCIONES DURANTE EL FERIADO? Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas, los usuarios tienen a su disposición varias alternativas para realizar transacciones: 1. Cajeros automáticos: En todo México hay disponibles más de 56 mil cajeros automáticos, donde se pueden realizar operaciones como retiros de efectivo, consultas de saldo, transferencias entre cuentas y pago de servicios. 2. Practicajas: Estas máquinas automatizadas permiten realizar depósitos en efectivo y pagos de servicios, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Están disponibles en diferentes puntos del país, lo que facilita que los usuarios realicen transacciones durante los días inhábiles. 3. Banca en línea: Las plataformas digitales de los bancos seguirán funcionando de manera normal, lo que permite a los usuarios realizar transferencias, pagar tarjetas de crédito, revisar saldos y movimientos, así como hacer pagos de servicios a través de banca por internet. 4. Aplicaciones móviles: Las apps bancarias también estarán operativas, ofreciendo una alternativa práctica para aquellos que prefieren realizar sus movimientos financieros desde su teléfono celular. 5. Banca telefónica: A través de este servicio, los usuarios pueden realizar algunas operaciones o recibir asistencia sin la necesidad de acudir a una sucursal. Cada institución bancaria cuenta con su línea de atención al cliente, donde se pueden resolver dudas o efectuar ciertas transacciones. Si bien la mayoría de las sucursales bancarias estarán cerradas el 16 de septiembre, algunas ubicadas dentro de centros comerciales o plazas podrían ofrecer servicio.

¿QUÉ BANCOS ABRIRÁN EL 16 DE SEPTIEMBRE? Aunque existen excepciones de sucursales abiertas durante el descanso obligatorio, como aquellas que se encuentran dentro de almacenes comerciales o supermercados, las cuales pueden ofrecer servicio en horarios especiales dentro de almacenes comerciales o supermercados, las cuales pueden ofrecer servicio en horarios especiales. Es común que en días feriados, los bancos dentro de estos establecimientos mantengan horarios limitados para atender a los usuarios. Sin embargo, es recomendable verificar previamente con la institución bancaria para conocer la disponibilidad y horarios de atención en estas sucursales. ¿QUÉ PASA SI MI FECHA LÍMITE DE PAGO CAE EN DÍA INHÁBIL? La regulación vigente contempla mecanismos de protección para los cuentahabientes cuando las fechas límite de pago coinciden con un día inhábil bancario. Según la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día no laborable para el sistema financiero, el cumplimiento de la obligación se recorre al día hábil inmediato posterior sin generar recargos o penalizaciones. Finanzas Esta medida aplica para créditos, servicios y diversos compromisos financieros, permitiendo a los usuarios efectuar sus pagos al siguiente día laborable sin afectar su historial Crediticio.

ESTO PUEDES HACER PARA NO VERTE AFECTADO POR EL CIERRE DE BANCOS EL 16 DE SEPTIEMBRE 1. Anticipa y planea tus transacciones: * Verifica el calendario oficial: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM) publican el calendario de días feriados bancarios. Revísalo con antelación para saber exactamente qué días no habrá servicio en sucursales. * Realiza tus operaciones con tiempo: Si necesitas hacer depósitos, retiros importantes, pagos de servicios o cualquier trámite que requiera la asistencia en ventanilla, hazlo uno o dos días hábiles antes del asueto.

2. Utiliza la banca digital y los cajeros automáticos * Banca en línea y aplicaciones móviles: Estas herramientas son tu mejor aliado. Permiten realizar la mayoría de las operaciones desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Puedes hacer: - Transferencias entre tus propias cuentas o a cuentas de terceros (de tu mismo banco o de otros). - Pagos de tarjetas de crédito y servicios (luz, teléfono, gas, etc.). - Consulta de saldos y movimientos. * Cajeros automáticos (ATM): Aunque las sucursales estén cerradas, los cajeros automáticos funcionan con normalidad. Puedes usarlos para: - Retiros de efectivo. - Consulta de saldo y movimientos. - Depósitos en efectivo o cheques (si el cajero cuenta con esa función). 3. Considera otras alternativas * Corresponsales bancarios: Algunos bancos tienen alianzas con tiendas de conveniencia, supermercados o farmacias. En estos lugares puedes realizar operaciones básicas como depósitos o pagos. * Cheques: Si necesitas pagar con cheque, ten en cuenta que la transacción se procesará hasta el siguiente día hábil. Es sumamente importante que consideres que las transferencias interbancarias (SPEI), aunque se hagan entre cuentas del mismo banco, realizadas en días feriados suelen procesarse y reflejarse hasta el siguiente día hábil. ¿CUÁLES SON LOS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL QUE RESTAN DEL AÑO 2026? 1.- Lunes 16 de noviembre | El tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre); 2.- El 1° de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 3.- Viernes 25 de diciembre | Navidad; 4.- El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Días festivos NO oficiales – Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos; – Sábado 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario (Aunque no es un día de descanso obligatorio, al ser el día conmemorativo de sus empleados no tienen actividades. Al ser sábado, la mayoría de las sucursales están cerradas, pero en esta ocasión será en su totalidad); – Jueves 24 de diciembre: Nochebuena; – Jueves 31 de diciembre: Fin de Año. No importa si eres cliente de HSBC, Banorte, BBVA, Banregio, Banamex u otro banco, en estos días, las operaciones bancarias en sucursales físicas estarán suspendidas, por lo que los usuarios deberán recurrir a las opciones electrónicas o esperar al día hábil siguiente para realizar sus trámites. El 16 de septiembre está catalogado como un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto implica que tanto el sector público como privado debe suspender sus actividades, excepto aquellos trabajos que, por su naturaleza, no pueden detenerse. Para los empleados que deban laborar en un día de descanso obligatorio, la ley estipula que deben recibir pago doble por su jornada, además de su salario normal. La LFT establece una lista de días festivos en los que los trabajadores tienen derecho a descanso. Estos días son los feriados oficiales reconocidos por la ley, y cualquier actividad laboral que se realice en esas fechas deberá ser compensada conforme a lo estipulado por la legislación laboral mexicana.