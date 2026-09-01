Higinio Martínez rinde protesta como nuevo presidente del Senado, con 116 votos a favor

La votación se realizó por cédula y mediante urna, con la participación de 117 legisladores. La planilla encabezada por el senador mexiquense consiguió 116 votos a favor y uno en contra , resultado que confirmó el amplio respaldo obtenido para asumir la conducción de la Cámara alta.

El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda , fue elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para conducir los trabajos durante el tercer y último año de la LXVI Legislatura . La designación recibió un respaldo prácticamente unánime del pleno.

Después de conocerse el resultado, integrantes de las bancadas oficialistas celebraron la elección al grito de “¡Presidente, presidente!” , mientras otros senadores expresaron su respaldo al legislador de Morena, quien inicia ahora una nueva etapa al frente del Senado.

HIGINIO MARTÍNEZ CONDUCIRÁ EL ÚLTIMO AÑO DE LA LXVI LEGISLATURA

La elección fue avalada previamente durante la Junta Previa del Senado, donde se aprobó la planilla que posteriormente fue sometida a consideración del pleno. Tras el resultado, Higinio Martínez Miranda rindió protesta junto con los demás integrantes de la nueva Mesa Directiva.

La entonces presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, fue la encargada de dar a conocer oficialmente el resultado de la votación. Al concluir el conteo de las cédulas, anunció la integración de la nueva dirigencia legislativa.

“En consecuencia, se declara que han sido electas para integrar la Mesa Directiva del Senado de la República las siguientes personas senadoras: Presidencia, senador Higinio Martínez Miranda”, expresó Castillo Juárez durante la sesión.

LA NUEVA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

Además de la presidencia encabezada por Higinio Martínez, la nueva Mesa Directiva del Senado contará con representantes de distintas fuerzas políticas en las vicepresidencias y secretarías, con una integración que incluye a legisladores de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

Las vicepresidencias quedaron conformadas por Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México.

En las secretarías fueron electos María Martina Kantún Can, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Simey Olvera Bautista, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Lizeth Sánchez García, del PT; Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.

UNA ELECCIÓN CON AMPLIO RESPALDO

Aunque participaron 117 legisladores en la votación, 11 senadores estuvieron ausentes durante la sesión. Entre ellos se encontraban integrantes de Morena, Partido Verde, PAN y PRI, como Gerardo Fernández Noroña, Miguel Ángel Yunes Márquez, Cecilia Guadiana y Alejandro Moreno Cárdenas.

Pese a esas ausencias, la planilla obtuvo 116 votos favorables, lo que permitió que Higinio Martínez asumiera la presidencia del Senado prácticamente sin oposición dentro de los legisladores que participaron en el proceso.

El senador mexiquense tendrá ahora la responsabilidad de conducir las sesiones parlamentarias, mantener el orden durante los debates y representar institucionalmente al Senado durante el último año de trabajos de la actual Legislatura.

LAURA ITZEL CASTILLO DEJA LA PRESIDENCIA

Durante la sesión también hubo reconocimiento a la labor realizada por Laura Itzel Castillo Juárez, quien concluyó su periodo como presidenta de la Mesa Directiva después de encabezar los trabajos legislativos durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

Castillo Juárez destacó que durante su gestión el Congreso aprobó ocho reformas constitucionales, además de impulsar modificaciones relacionadas con la expedición de leyes generales para combatir delitos como el feminicidio y la extorsión.

La legisladora acudió a la sesión en silla de ruedas mientras continúa su recuperación después de una cirugía por una fractura de tobillo. Durante su participación agradeció el respaldo recibido por parte de las distintas fuerzas políticas durante su periodo al frente del Senado.

HIGINIO MARTÍNEZ INICIA UNA NUEVA ETAPA

Con la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda inicia formalmente su gestión como presidente del Senado de la República. Su llegada marca el relevo en la conducción de la Cámara alta para el cierre de la actual Legislatura.

El último año de la LXVI Legislatura será relevante para la discusión de iniciativas y reformas pendientes antes de la renovación del Congreso en 2027, mientras los distintos partidos políticos comienzan a preparar sus estrategias rumbo al siguiente proceso electoral.

Desde la presidencia de la Mesa Directiva, Martínez tendrá a su cargo dirigir los debates parlamentarios y garantizar el desarrollo de las sesiones en una etapa que cerrará el actual periodo legislativo de la Cámara alta.