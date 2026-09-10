$!Hijo de Jonathan Meléndez, único sobreviviente de multihomicidio en Atizapán, identifica a Diego Sebastián ‘N’

El hijo de Jonathan Meléndez y único sobreviviente del multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México, identificó a Diego Sebastián “N”, quien fue vinculado a proceso, como una de las personas que estuvieron dentro del departamento donde fueron asesinados su madre embarazada, Ana Paula; su padre, su hermana y la cuidadora de la familia. Durante la audiencia del miércoles 9 de agosto se dio a conocer que el menor, de cinco años, reconoció a Diego Sebastián “N” pese a que todavía no ha rendido una declaración formal ante el Ministerio Público debido al impacto de los hechos. En la misma audiencia, una jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación en el multihomicidio.

NIÑO DE CINCO AÑOS SOBREVIVIÓ AL ATAQUE EN ATIZAPÁN TRAS ESCONDERSE Uno de los nuevos datos expuestos durante la audiencia fue el caso del menor, quien logró sobrevivir al ataque y permaneció oculto dentro del domicilio mientras ocurría la agresión. De acuerdo con lo presentado ante la jueza, el niño identificó a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo dentro del departamento. Sin embargo, las autoridades señalaron que el menor permanece en estado de shock y, debido al impacto de lo ocurrido, todavía no se encuentra en condiciones de rendir una declaración formal ante el Ministerio Público. Diversos medios que dieron seguimiento al caso señalaron que el menor habría logrado esconderse debajo de una cama con ayuda de Aleyda Romero, la cuidadora de 21 años que también fue asesinada durante el ataque.

FISCALÍA INVESTIGA POSIBLES TRANSFERENCIAS DE CRIPTOMONEDAS Durante la audiencia, la representación legal de las víctimas solicitó que se intervengan comunicaciones y que las investigaciones se amplíen hacia la esposa de Diego Sebastián “N”, quien presuntamente se encuentra en España. También pidió revisar los estados de cuenta de ambos ante indicios de posibles transferencias de criptomonedas que habrían sido realizadas desde el lugar de los hechos. La Fiscalía mexiquense sostiene que el ataque estaría relacionado con la búsqueda de memorias USB vinculadas con criptomonedas. VINCULAN A PROCESO A DIEGO SEBASTIAN Y A GERARDO La jueza de control determinó vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva en el penal de Barrientos durante el periodo de investigación complementaria. El plazo para esta etapa quedó establecido en cuatro meses, luego de que el Ministerio Público solicitara seis meses. Durante la audiencia también fueron presentados videos en los que Diego Sebastián “N” aparece cuando sube al penthouse. De acuerdo con la investigación expuesta ante la jueza, el imputado habría sometido y amarrado a los adultos que se encontraban en el domicilio antes de dispararles con un arma calibre nueve milímetros.

MULTIHOMICIDIO DE TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO Y SU FAMILIA SIGUE SIENDO INVESTIGADO La Fiscalía mexiquense estableció que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. El menor fue localizado con vida cuando las autoridades finalmente ingresaron al departamento, varias horas después de la agresión. Como parte de las investigaciones, elementos de seguridad del residencial identificaron a los dos imputados cuando salieron del inmueble. Uno de los vigilantes declaró que Diego Sebastián “N” lo habría amenazado y apuntado con un arma equipada con silenciador. De acuerdo con lo reportado por medios como INFOBAE, durante la audiencia ninguno de los dos imputados rindió declaración; los abogados tampoco presentaron pruebas para impedir que sus clientes fueran vinculados a proceso.