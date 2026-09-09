Vinculan a proceso a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por multihomicidio en Atizapán

Una jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, acusados de los homicidios de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista del grupo mexicano Camilo Séptimo; Ana Paula Barragán, su esposa que estaba embarazada con cuatro meses de gestación; Sofía, su hija de tres años y Aleyda Romero, quien era empleada de la familia, en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México. La audiencia tuvo como objetivo determinar la existencia de elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados por lo hechos en el domicilio de Atizapán de Zaragoza.

VINCULAN A PROCESO A IMPLICADOS EN MULTIHOMICIDIO DE EDOMEX De acuerdo con la información de la jueza, a ambos se les dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación ventaja y alevosía contra Jonathan. Además, se les vinculó a proceso por el homicidio calificado contra Ana Paula, Aleya, y Sofía. A ambos también se les adicionó otro delito: la interrupción materno infantil violento, pues Ana Paula estaba embarazada de cuatro meses al momento de ser asesinada. En el caso de Diego, identificado como socio de Jonathan, se le vinculó a proceso por el delito de crueldad contra seres sintientes porque la mascota de la familia, una perrita Golden Retriver de un año edad llamada Nala, también fue asesinada.

Se les dictó la medida cautelar de prisión de preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, además, se les dio cuatro meses para realizar la investigación complementaria y esclarecer los hechos ocurridos el 1 de septiembre en un departamento de Zona Esmeralda. Respecto al delito de homicidio calificado, podrían ser sentenciados a una condena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima; en tanto por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión; mientras que, por la interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión. EL MULTIHOMICIDIO EN ATIZAPÁN El 1 de septiembre, un departamento de Atizapán de Zaragoza fue el escenario de un crimen atroz al ser encontrados los cuerpos de Jonathan Samuel, de 38 años; Ana Paola, de 35 años; Sofía, de 3 años; Aleyda, de 21 años, y Nala, la mascota de la familia. Las víctimas presentaban signos de violencia, tortura y disparos de arma de fuego.

Del hecho, solo sobrevivió el segundo hijo de Jonathan Samuel y Ana Paula, un menor de cinco años que se escondió durante los hechos y resultó ileso. De acuerdo con los actos de investigación presentados durante la audiencia, el crimen estaría relacionado con la búsqueda de una caja fría o cold wallet que presuntamente contenía criptomonedas. Fue entre las 17:20 y las 19:40 horas, cuando el tecladista de la banda de rock y los integrantes de su familia fueron ultimados a balazos. Los cuerpos fueron localizados en su vivienda ubicada sobre la calle Bosque de Amantes, luego de que un amigo de la familia reportó a la policía municipal que no tenía contacto con ellos.