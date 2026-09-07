Homicida de tecladista de Camilo Séptimo suma dos averiguaciones: Fiscalía CDMX

CDMX.- La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tiene registro de dos averiguaciones iniciadas en 2007, contra Diego Sebastián “N”, empresario argentino detenido por el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.

Así lo confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien indicó que uno de los casos registrados por la FGJ-CDMX fue una averiguación por violencia familiar, mientras que la segunda investigación fue por amenazas hacia una persona de la tercera edad, ambas indicadas en 2007, por lo que no están relacionadas con este caso.