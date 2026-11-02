Hombre cae a tumba durante visita a panteón en Nuevo León

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    Hombre cae a tumba durante visita a panteón en Nuevo León
    Protección Civil de Nuevo León desplegó un operativo de vigilancia en los 114 panteones del estado por el Día de Muertos. Fotos: cortesía
    Hombre cae a tumba durante visita a panteón en Nuevo León
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Protección Civil de Nuevo León mantiene activo un operativo durante la celebración del Día de Muertos

Monterrey, Nuevo León.- Durante las visitas a panteones por el Día de Muertos una persona cayó en una tumba por lo que recibió atención médica en el lugar y se trasladó por sus propios medios en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este lunes en un panteón que se ubica en la calle Gloria Mendiola y Virgo en la colonia La Joyita.

Nuevo León activa operativo carretero por Día de Muertos

El afectado es una persona del sexo masculino la cual no se proporcionó su nombre.

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Desde temprana hora, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Panteones 2026 mediante el despliegue estratégico de personal operativo y unidades de emergencia en los diferentes ayuntamientos del estado.

Como parte de estas acciones se realizan recorridos de supervisión y vigilancia en los 114 panteones que tiene la entidad con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas que acuden a estos espacios.

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Para las acciones se designaron 50 elementos operativos, siete unidades 4x4, tres unidades Jimmy 4x4, dos unidades ligeras y dos vehículos de apoyo.

“Las unidades y el personal serán distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio estatal, realizando recorridos preventivos y manteniendo la presencia en los principales puntos de concentración de visitantes”, precisó PCNL.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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