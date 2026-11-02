$!Hombre cae a tumba durante visita a panteón en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Durante las visitas a panteones por el Día de Muertos una persona cayó en una tumba por lo que recibió atención médica en el lugar y se trasladó por sus propios medios en Guadalupe, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la mañana de este lunes en un panteón que se ubica en la calle Gloria Mendiola y Virgo en la colonia La Joyita.

El afectado es una persona del sexo masculino la cual no se proporcionó su nombre.

Desde temprana hora, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Panteones 2026 mediante el despliegue estratégico de personal operativo y unidades de emergencia en los diferentes ayuntamientos del estado. Como parte de estas acciones se realizan recorridos de supervisión y vigilancia en los 114 panteones que tiene la entidad con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas que acuden a estos espacios.

Para las acciones se designaron 50 elementos operativos, siete unidades 4x4, tres unidades Jimmy 4x4, dos unidades ligeras y dos vehículos de apoyo. “Las unidades y el personal serán distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio estatal, realizando recorridos preventivos y manteniendo la presencia en los principales puntos de concentración de visitantes”, precisó PCNL.