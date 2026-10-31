NL: Capturan con droga a colombiano acusado de agredir a un perro en la vía pública
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Los hechos se registraron en el centro de Monterrey en el cruce de Migue Nieto y Pedro María Anaya
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de origen colombiano, que está acusado de agredir a un perro con un martillo en la vía pública fue detenido en posesión de droga en Nuevo León.
Los hechos se registraron en el cruce de Miguel Nieto y Pedro María Anaya cuando oficiales de Monterrey detectaron la presencia del sujeto ingiriendo bebidas en la vía pública.
El hombre fue identificado como Edinson “N”, de 41 años a quien tras una revisión le detectaron 10 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, además que fajado entre sus ropas traía un martillo.
Se informó que dicha persona está registrada con la agresión a un perro en la vía pública con dicha herramienta por lo que ya es investigado por las autoridades.
El colombiano fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes