$!NL: Capturan con droga a colombiano acusado de agredir a un perro en la vía pública

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de origen colombiano, que está acusado de agredir a un perro con un martillo en la vía pública fue detenido en posesión de droga en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de Miguel Nieto y Pedro María Anaya cuando oficiales de Monterrey detectaron la presencia del sujeto ingiriendo bebidas en la vía pública.