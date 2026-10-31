NL: Capturan con droga a colombiano acusado de agredir a un perro en la vía pública

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    NL: Capturan con droga a colombiano acusado de agredir a un perro en la vía pública
    Edinson “N”, de 41 años, llevaba 10 bolsas con presunta marihuana y un martillo; autoridades lo investigan por la agresión al animal.

Los hechos se registraron en el centro de Monterrey en el cruce de Migue Nieto y Pedro María Anaya

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de origen colombiano, que está acusado de agredir a un perro con un martillo en la vía pública fue detenido en posesión de droga en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de Miguel Nieto y Pedro María Anaya cuando oficiales de Monterrey detectaron la presencia del sujeto ingiriendo bebidas en la vía pública.

Saldo de dos sujetos abatidos deja enfrentamiento armado en Vallecillo, Nuevo León

El hombre fue identificado como Edinson “N”, de 41 años a quien tras una revisión le detectaron 10 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, además que fajado entre sus ropas traía un martillo.

Se informó que dicha persona está registrada con la agresión a un perro en la vía pública con dicha herramienta por lo que ya es investigado por las autoridades.

$!NL: Capturan con droga a colombiano acusado de agredir a un perro en la vía pública

El colombiano fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Drogas
maltrato animal

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional