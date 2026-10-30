Nuevo León activa operativo carretero por Día de Muertos

MONTERREY, NL. Debido al incremento de la afluencia vehicular por el Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León activó un operativo carretero con acompañamiento a automovilistas hasta la frontera con Estados Unidos y otras entidades. Así lo informó este viernes el titular de la dependencia, Gerardo Escamilla, quien también comentó que se dispondrá los paraderos seguros.

“Derivado de lo que se tiene previsto como un fin de semana largo, en colaboración con la Guardia Nacional y la División Caminos estaremos iniciando desde el viernes lo que llamamos el acompañamiento a todos los automovilistas que transiten por las principales carreteras de Nuevo León acompañándolos a los límites con Estados Unidos”, expuso el funcionario estatal.

Añadió que el acompañamiento también será a Estados Unidos por la frontera Colombia, pero también hacia estados vecinos. Especificó que también se dispondrá de los paraderos seguros y en coordinación con las corporaciones municipales estarán atentos a las celebraciones que tengan que ver con el Día de Muertos.