Hombre de 85 años pierde la vida en incendio en Nuevo León

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    Hombre de 85 años pierde la vida en incendio en Nuevo León
    En Apodaca, Nuevo León, un hombre de 84 años de edad murió durante el incendio de una casa habitación
    Hombre de 85 años pierde la vida en incendio en Nuevo León

El incendio se registró en una casa habitación en el ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una casa habitación cobró la vida de un hombre de 85 años en Apodaca, Nuevo León.

El incendio fue reportado a las 07:07 horas de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Aconcagua número 128 en la colonia Balcones de Santa Rosa.

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Protección Civil del estado informó del siniestro en el inmueble y a su arribo ya estaban trabajando en el lugar personal de Bomberos Nuevo León y de Protección Civil municipal.

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En el sitio se confirmó la presencia de una persona fallecida, un hombre de 85 años de edad, quien no ha sido identificado hasta el momento.

En el lugar se acordonó el área y quedó a cargo la policía de Apodaca mientras arribaban las autoridades competentes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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