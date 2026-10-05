Hombre de 85 años pierde la vida en incendio en Nuevo León
+ Seguir en Seguir en Google
/
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El incendio se registró en una casa habitación en el ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una casa habitación cobró la vida de un hombre de 85 años en Apodaca, Nuevo León.
El incendio fue reportado a las 07:07 horas de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Aconcagua número 128 en la colonia Balcones de Santa Rosa.
https://vanguardia.com.mx/noticias/estoy-viva-de-milagro-reportera-impactada-por-camioneta-durante-transmision-en-vivo-en-nl-LA23898276
Protección Civil del estado informó del siniestro en el inmueble y a su arribo ya estaban trabajando en el lugar personal de Bomberos Nuevo León y de Protección Civil municipal.
En el sitio se confirmó la presencia de una persona fallecida, un hombre de 85 años de edad, quien no ha sido identificado hasta el momento.
En el lugar se acordonó el área y quedó a cargo la policía de Apodaca mientras arribaban las autoridades competentes.