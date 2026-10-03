Estoy viva de milagro: reportera impactada por camioneta durante transmisión en vivo en NL

Monterrey, Nuevo León.- ¡Estoy viva de milagro!... Tras el aparatoso accidente que sufrió la periodista Alma Mireya de la Rosa cuando realizaba una transmisión en vivo para el canal Gamavisión, en Nuevo León, aseguró que recibió una nueva oportunidad de vida.

La reportera fue impactada junto con su compañero camarógrafo, Cristo Morales, por una camioneta que perdió el control debido a las condiciones resbaladizas del pavimento por las lluvias. Al momento de los hechos, ellos se encontraban colocados a un lado de la avenida Morones Prieto para reportar un deslave y el accidente de la motocicleta en esa zona. “Para mí es un milagro, para mi compañero también. Lo platicábamos ahorita, estamos en habitaciones diferentes y lo platicábamos por mensajes de WhatsApp que dentro de lo que cabe lo mejor es que vivimos para contarlo”, compartió. Sostuvo que el panorama pudo haber sido mucho peor por eso está muy agradecida con Dios. “Pudo haber sido mucho más trágico de lo que sucedió y pues más que agradecida con Dios porque tengo vida y porque mi compañero también está con vida”, señaló la periodista en entrevista con Vanguardia.

Mencionó que este sábado ambos todavía se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Christus Mugerza La Conchita a donde fueron trasladados tras el percance vial. “Nos encontramos en recuperación, aquí en el hospital donde nos mandó la empresa Gamavisión y pues estamos al pendiente del resultado de un TAC completo, en ambos casos, para determinar que no tengamos ninguna situación interna”, dijo la comunicadora. Precisó que en los primeros exámenes que les practicaron, que incluyeron radiografías, no hallaron fracturas. “Una probable fisura en el tobillo de mi compañero y su hombro dislocado y al igual que yo con golpes diversos y rasguños, producto de los golpes que recibimos”, dijo. Comentó que han recibido la atención médica necesaria sobre todo ante los dolores que presentan. Mencionó que ambos sufrieron el impacto de la camioneta y en el caso de su compañero éste fue arrollado por la unidad. “Él, además del impacto fue atropellado, pero afortunadamente estamos estables ambos”, afirmó. Compartió que esperan que puedan ser dados de alta en el transcurso de este fin de semana.

VIDEO VIRAL Y MUESTRAS DE APOYO Por lo regular, Rubén de la Rosa, el papá de Alma Mireya, siempre sigue en vivo el noticiero en donde sale su hija; sin embargo, en esta ocasión no fue así y tuvo la oportunidad de hablar con él antes de que viera el video que se viralizó del accidente. “Al momento que yo le di la noticia, afortunadamente no había visto el noticiero, es común que él vea el noticiero en vivo, afortunadamente no lo vio en vivo sino no sabría cual sería su estado de salud emocional, pero por lo pronto vino me vio, vio que estaba bien, no sé como le llegó el video, lo vio después de que me había observado que estaba bien y sí, sí está impactado todavía”, confió. Alma Mireya de la Rosa agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido de colegas y de gente de Nuevo León, Coahuila y del resto del país, así como de fuera del México. ”Muy agradecida con todos los ex compañeros de allá de Coahuila, gente, funcionarios, conocidos, amigos de Coahuila, de aquí de Nuevo León, colega, muy preocupados, asustados, ga habido mensajes que he recibido de gente a nivel nacional de otros medios de comunicación que desean saber el estado de salud de nosotros. Hemos recibido mensajes de gente del extranjero también que nos conoce o que incluso vieron la noticia”, puntualizó.