Hombre hiere a policía y resulta abatido en Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre resultó abatido y un policía herido en hechos registrados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la madrugada de este miércoles. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal los hechos ocurrieron cuando los uniformados se encontraban realizando labores de vigilancia y visualizaron a un sujeto que lanzaba piedras a los vehículos y se atravesaba en la vialidad. Los sucesos se registraron en la colonia Cañada Blanca sobre la avenida Acapulco.

MOTOCICLISTA DENUNCIÓ ROBO ANTE POLICÍAS DE GUADALUPE Un motociclista que pasaba por la zona abordó a los oficiales y les dijo que había sido agredido por el sujeto. Entonces los uniformados se acercaron para su intervención, pero el hombre emprendió la huida. El sospechoso fue alcanzado por los policías en el cruce de Momax y Mazapil en el mismo sector. En ese punto uno de los oficiales logró darle alcance y se inició un forcejeo.

SOSPECHOSO DE ROBO DISPARA CONTRA POLICÍA Y ES ABATIDO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Durante el mismo, el sujeto logró accionar el arma de cargo del policía y lo lesionó en un tobillo. En el desarrollo de los hechos, continuó accionando el arma, por lo que ante el riesgo inminente, otro de los oficiales repelió la agresión y lo abatió. El uniformado herido fue trasladado para su atención médica. En apego a los protocolos, los elementos que participaron en los sucesos se encuentran a disposición de la autoridad competente mientras se desarrollan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado.

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