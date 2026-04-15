Hombre hiere a policía y resulta abatido en Guadalupe, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 abril 2026
    Hombre hiere a policía y resulta abatido en Guadalupe, Nuevo León
    Tres hombres fueron detenidos en General Escobedo y Ciénega de Flores por su presunta participación en robos en carreteras. Gobierno de Guadalupe, Nuevo León

Los hechos se registraron en la colonia Cañada Blanca, la madrugada de este miércoles

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre resultó abatido y un policía herido en hechos registrados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal los hechos ocurrieron cuando los uniformados se encontraban realizando labores de vigilancia y visualizaron a un sujeto que lanzaba piedras a los vehículos y se atravesaba en la vialidad.

Los sucesos se registraron en la colonia Cañada Blanca sobre la avenida Acapulco.

MOTOCICLISTA DENUNCIÓ ROBO ANTE POLICÍAS DE GUADALUPE

Un motociclista que pasaba por la zona abordó a los oficiales y les dijo que había sido agredido por el sujeto. Entonces los uniformados se acercaron para su intervención, pero el hombre emprendió la huida.

El sospechoso fue alcanzado por los policías en el cruce de Momax y Mazapil en el mismo sector. En ese punto uno de los oficiales logró darle alcance y se inició un forcejeo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/durante-marzo-fgr-logra-82-sentencias-y-el-aseguramiento-de-armas-y-drogas-en-nuevo-leon-MC20005944

SOSPECHOSO DE ROBO DISPARA CONTRA POLICÍA Y ES ABATIDO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Durante el mismo, el sujeto logró accionar el arma de cargo del policía y lo lesionó en un tobillo.

En el desarrollo de los hechos, continuó accionando el arma, por lo que ante el riesgo inminente, otro de los oficiales repelió la agresión y lo abatió.

El uniformado herido fue trasladado para su atención médica.

En apego a los protocolos, los elementos que participaron en los sucesos se encuentran a disposición de la autoridad competente mientras se desarrollan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum se convirtió en la única mexicana y líder latinoamericana incluida en la edición anual de la lista

Claudia Sheinbaum entra por segunda vez a la lista de las 100 personas más influyentes de TIME en 2026

NosotrAs: Trabajar no debería costar tanto

NosotrAs: Trabajar no debería costar tanto
Por más que el Gobierno aumente el subsidio, si el flete sube un 4% por cada peso de incremento en el combustible, el control de la inflación se vuelve imposible.

Guerra en Medio Oriente amenaza con subir hasta 18% la canasta básica en México
El 15 de abril de 1957, Pedro Infante falleció en un accidente aéreo que conmocionó al país. A pesar de su aparente muerte, surgieron teorías de conspiración que afirman que el actor nunca murió en el accidente.

¿Pedro Infante fue asesinado o fingió su muerte?... las teorías de conspiración sobre el inmortal del Cine de Oro
Las noticias más importantes del 14 de abril en México, 2026

Las noticias más importantes del 14 de abril en México
Beneficiaria verifica información oficial de las Becas Bienestar en WhatsApp para evitar fraudes

¿Cómo recibir el calendario de pago de las Becas y Pensión del Bienestar en WhatsApp?
Favorito. El regreso de Malcolm reunió al elenco original y conquistó a nuevas generaciones en streaming.

‘Malcolm el de En Medio’ arrasa en su regreso: rompe récord de audiencia en Disney+
La Selección Mexicana volverá al Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Serbia, en Toluca, en el último amistoso del Tri antes de su debut en la Copa del Mundo 2026.

México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026