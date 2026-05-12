Hombre irrumpe en salón para amenazar a estudiantes por bullying en Michoacán

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    Hombre irrumpe en salón para amenazar a estudiantes por bullying en Michoacán
    Incidente en salón de clases de Michoacán se vuelve viral Vanguardia

Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ya se inició una carpeta de investigación para realizar las averiguaciones correspondientes

El 12 de mayo se hizo viral un metraje de un salón de clases en Morelia, Michoacán. El video registra en audio a un hombre amenazando a un grupo de estudiantes de la comunidad estudiantil del Bachillerato de la Universidad Latina de América (BUNLA).

El hombre, no identificado para la prensa, ingresó al salón de clases y comenzó a amenazar a los presentes, argumentando que su hijo está siendo víctima de presunto acoso escolar, o como se le dice generalmente: bullying.

En el video se escucha cómo el sujeto hace amenazas directas a algunos de los estudiantes, mientras aseguraba que su hijo está siendo víctima de agresiones y humillaciones constantes.

‘Te vuelves a meter con mi hijo, lo vuelves a ver, a voltear a ver, te mato’ se registra en el metraje viral.

El incidente causó un debate digital, especialmente en la plataforma de X y Facebook, donde algunos apoyaban al padre por defender a su hijo, mientras que otros mostraban su preocupación por las amenazas que el hombre adulto soltó en contra de los alumnos.

Tras la viralización del incidente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán compartió un comunicado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una Carpeta de Investigación con relación a hechos presuntamente ocurridos en la Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia.

Lo anterior se derivó de un video difundido a través de la red social de Facebook, y al establecer la posible comisión de un delito, la Fiscalía Regional de Morelia dio inicio a una Carpeta de Investigación por noticia criminal, por lo que de manera inmediata se dio inicio a las actuaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que presuntamente ocurrieron’ redacta el comunicado del FGE.

Por su parte, Universidad Latina de América compartió en su comunicado que ‘la situación fue atendida de manera inmediata por las autoridades del Bachillerato UNLA y controlada oportunamente, salvaguardando en todo momento la integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo presente.’

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/aseguran-que-rinas-en-escuelas-de-coahuila-no-son-generalizadas-son-casos-aislados-DB20302166

En su comunicado reiteran que rechazan categóricamente cualquier forma de violencia, intimidación o conducta que altere la sana convivencia dentro de sus espacios educativos. Y afirman que la FGE comenzó a realizar las diligencias y averiguaciones correspondientes.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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