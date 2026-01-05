Hombre mata con un arma blanca a encargado de anexo, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Cuando un masculino acudió por un joven que padece de adicciones, para ingresarlo a un centro de rehabilitación por drogas, el encargado de un anexo fue atacado con un arma blanca y perdió la vida en Guadalupe, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) confirmó los hechos que se registraron este lunes poco después de las 12:30 horas.

El ahora occiso, identificado como Érick Camacho, de 26 años, fue atendido en las instalaciones de la Cruz Verde que se ubica en la colonia Infonavit Benito Juárez, en donde perdió la vida.

La FGJNL informó que la víctima era el encargado de un anexo y, al acudir por una persona, ésta se encontraba envuelta en un cobertor y, al acercarse, lo agredió con una navaja en el tórax.

Los hechos se registraron en la colonia Valle Soleado a donde la víctima acudió con varios compañeros del Centro de Rehabilitación Vida y Luz Hombre Nuevo A.C por un joven con problemas de adicción a las drogas.