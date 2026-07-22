Homicidio doloso cae 58% en Edomex: Secretariado de Seguridad

El Estado de México reportó una disminución significativa en la incidencia de homicidio doloso, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de víctimas pasó de 6.6 a 2.8 asesinatos, lo que representa una reducción del 58 por ciento.

La información fue dada a conocer por Marcela Figueroa Franco, titular del organismo, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó que los datos corresponden a cifras preliminares al cierre de junio y reflejan una tendencia sostenida a la baja.

Según la funcionaria, este comportamiento coloca a 2026 como el año con el promedio diario más bajo de homicidios dolosos en la entidad durante los últimos 19 años, un indicador que, afirmó, responde a la estrategia de seguridad implementada por los distintos niveles de gobierno.

PLAN ORIENTE Y COORDINACIÓN, CLAVES EN LA ESTRATEGIA

Las autoridades atribuyeron estos resultados a una política de seguridad sustentada en tres ejes principales: inteligencia, coordinación interinstitucional y presencia territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Uno de los elementos centrales ha sido el Mando Unificado del Plan Oriente, puesto en marcha desde marzo de 2025 en 15 municipios mexiquenses, considerados prioritarios por sus niveles de violencia y actividad delictiva.

”La estrategia basada en inteligencia, coordinación y presencia territorial ha permitido una disminución sostenida en diversos delitos”, explicó Marcela Figueroa Franco al presentar el informe sobre la evolución de la seguridad en la entidad.

Además del descenso en los homicidios, las cifras muestran una reducción generalizada en otros ilícitos considerados de alto impacto, lo que refleja una tendencia favorable durante los últimos meses.

TAMBIÉN DISMINUYEN ROBOS Y DELITOS DE ALTO IMPACTO

El informe del Secretariado Ejecutivo señala que los delitos de alto impacto pasaron de un promedio de 181.2 casos diarios en septiembre de 2024 a 109 delitos diarios en junio de 2026, equivalente a una disminución del 40 por ciento.

Uno de los indicadores con mayor reducción fue el robo de vehículo, que descendió 59 por ciento, al pasar de 94.4 a 39.1 casos diarios durante el mismo periodo.

El robo a negocio con violencia también presentó una disminución importante del 56 por ciento, mientras que el robo al transporte público con violencia registró una baja del 46 por ciento, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Estos resultados, según las autoridades, comenzaron a consolidarse con mayor rapidez tras el inicio del Plan Oriente, que fortaleció la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales.

EL PRIMER SEMESTRE DE 2026 REFUERZA LA TENDENCIA

Al comparar los primeros seis meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, el reporte muestra que todos los principales delitos de alto impacto mantienen una trayectoria descendente.

La extorsión registró la reducción más significativa, con una caída del 40.7 por ciento, seguida por el robo a transportista, que disminuyó 22.4 por ciento.

Asimismo, el robo a casa habitación con violencia presentó una baja del 21.7 por ciento, mientras que el secuestro registró una reducción del 11.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Para las autoridades federales, estos indicadores muestran una disminución sostenida de la incidencia delictiva en el Estado de México, una de las entidades con mayor población del país y que históricamente ha enfrentado importantes desafíos en materia de seguridad pública.

DATOS CURIOSOS

· El Estado de México es la entidad con mayor número de habitantes del país, por lo que sus indicadores de seguridad tienen un impacto relevante en las estadísticas nacionales.

· El Plan Oriente concentra acciones coordinadas en 15 municipios considerados prioritarios por sus niveles de incidencia delictiva.

· El promedio diario de 2.8 homicidios dolosos registrado en junio de 2026 representa el nivel más bajo reportado en la entidad en 19 años, según cifras oficiales preliminares.

· Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el robo de vehículo fue uno de los delitos que mostró la mayor reducción porcentual, con una disminución del 59 por ciento.