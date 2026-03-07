‘Hoy mi nombre quedó limpio’ Waldo Fernández

/ 7 marzo 2026
    'Hoy mi nombre quedó limpio' Waldo Fernández
    Karina Barrón es vinculada a proceso, tras denuncia de Waldo Fernández

El senador de la República reaccionó tras la vinculación a proceso contra Karina “N” funcionaria del municipio de Monterrey

Tras darse a conocer la vinculación de Karina “N” por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión, el senador Waldo Fernández aseguró que hoy su nombre quedó limpio y se pudo acreditar lo que sucedió en su contra para manchar su reputación.

Este es un asunto en el que siempre estuvo en juego mi buen nombre y mi prestigio en la sociedad’, expresó.

Señaló que él no va por un asunto patrimonial, sino por la reparación del daño.

Lo medular es que mi buen nombre quede limpio, la disculpa pública que se solicitó y algunas otras medidas, pero sinceramente no las conozco’, expuso.

En el caso de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el senador señaló que hubo irregularidades del órgano autónomo de justicia en la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Hoy no ganó nadie, hoy perdió mi familia, perdió la familia de Karina, perdió la familia de Deborah, perdió la familia del abogado, Gustavo, perdió la Fiscalía de Nuevo León, porque lamentablemente se acredita el uso de esta institución’, estableció.

Este sábado se realizó la audiencia para determinar la situación jurídica de la funcionaria de Monterrey, detenida el domingo tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ante quien el senador Waldo Fernández presentó una denuncia por una acusación falsa en su contra de abuso sexual.

Presuntamente, Karina “N” pagó a una mujer para que presentara la denuncia en contra del morenista para desprestigiarlo, ya que ambos contendían en 2024 por un escaño en el Senado de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández

Los otros coacusados que también recibieron la vinculación a proceso son: Deborah “N”, la mujer que presentó la denuncia, y el abogado Gustavo “N”.

