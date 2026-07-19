‘Huachicoleros están en el Gobierno’: Somos México

La dirigencia de Somos MX, partido de reciente creación, defendió al ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras su detención por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos MX, rechazó los señalamientos contra Ruffo y acusó que los responsables del robo y contrabando de combustibles se encuentran dentro del Gobierno federal. “Al primer Gobernador de Oposición, al que creó la primera Comisión de Derechos Humanos en un estado (...) ahora lo quieren hacer parecer como el jefe del huachicol. Los huachicoleros están en el gobierno”, expresó Acosta Naranjo.

El dirigente nacional sostuvo que las investigaciones deben enfocarse en las personas encargadas de la operación de las aduanas del País, al considerar que ahí se encuentra el origen de las redes de contrabando de combustibles. Asimismo, pidió que el ex Mandatario panista enfrente un proceso transparente. “Exigimos que Ernesto (Ruffo Appel) tenga un juicio justo. Exigimos que Ernesto sea juzgado de manera transparente. Si eso es así, debería salir libre”, afirmó. Acosta Naranjo reiteró su solidaridad con Ruffo Appel, quien se integró en febrero de este año a la agrupación política Somos MX, como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano.

ELIGEN DIRIGENCIA ESTATAL Guadalupe Acosta Naranjo participó ayer en Guadalajara en una asamblea en la que se eligió a los integrantes de la mesa directiva de Jalisco. Espinoza de los Monteros Cárdenas será el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, mientras que Adriana de la Fuente Otero estará al frente de la Secretaría General. De acuerdo con el partido, al acto asistieron 92 delegados, entre federales y locales, además de representantes municipales, integrantes de comités y afiliados. “Este partido es de las madres que buscan a sus hijos, de las familias rotas por la delincuencia y de los padres que luchan diariamente por los medicamentos de sus hijos con cáncer”, expresó Acosta Naranjo.

Algunos de los integrantes de la dirigencia estatal serán Israel Antonio Moreno Vela, en Organización y Desarrollo Institucional; Óscar Hernández Pérez, en Operación Electoral y Alianzas; Marcos Josué Davison Ayala, en Comunicación, además de Iván Alejandro Hernández López, en Administración y Finanzas, entre otros. ASÍ LO DIJO Guadalupe Acosta, Presidente de Somos MX “Al primer Gobernador de Oposición, al que creó la primera Comisión de Derechos Humanos en un estado (...) ahora lo quieren hacer parecer como el jefe del huachicol. Los huachicoleros están en el gobierno”.