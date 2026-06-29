Somos MX reservará 20% de candidaturas para activistas

En el primer acto público de este nuevo instituto político, Acosta Naranjo advirtió que los partidos no deben ser instrumento de sus burocracias o de sus dirigentes, sino de la sociedad.

Luego de reiterar que ninguno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Somos México ocupará un cargo de elección popular, su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que el nuevo partido destinará 20% de sus candidaturas al Congreso de la Unión a madres buscadoras y otros activistas sociales.

”Por esa razón, teníamos la obligación de construir un partido que sea un vehículo, que sea un conducto que se ponga al servicio de las causas sociales”, señaló.

”Somos México va a reservar 20% de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores de derechos humanos a la Cámara de Diputados, para que lleguen representantes de esos campesinos, transportistas, pescadores, que hoy están dando la batalla en las calles y en la carretera, a la Cámara de Diputados”.

“Para que lleguen los representantes del verdadero Poder Judicial a la Cámara de Diputados, para que lleguen los ecologistas, los jóvenes, los representantes de todas las causas. No nos van a ver a nosotros”, aseguró.

Ante cientos de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución que corearon “¡Fuera Morena!”, Acosta Naranjo adelantó que una tercera parte de las candidaturas será para jóvenes menores de 35 años de edad y ningún candidato o candidata será designado por los dirigentes del partido.

”Nadie de nosotros va a ser candidato usando el cargo que hoy se nos dio para provecho personal. Así que sépanlo bien, yo no voy a ser candidato a nada. Yo vengo junto con mis compañeros a poner al servicio de ustedes este instrumento que construimos entre todos. Pero tampoco vamos a poner candidatos. Cuando haya un candidato de unidad, un hombre, una mujer, una joven, un joven, será el candidato de todos. Pero cuando no haya esa circunstancia y cuando haya dos o más candidatos que aspiren legítimamente a hacer, vamos a poner urnas en las plazas públicas. Van a ser los ciudadanos los que van a elegir a quienes nos representen”.

”Se va a acabar eso de que nos digan, ‘oigan, ya no pongan a los mismos de siempre’. Resulta que no vamos a poner nosotros. Pregúntenselo ustedes, porque ustedes son los que van a votar. Los dirigentes no vamos a poner un candidato, a los candidatos lo va a poner la ciudadanía en general”, enfatizó.

El líder del partido advirtió que acudirán hasta las últimas instancias para defender el nombre, colores y emblema de Somos México, que en su momento fueron aprobados por las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y que hoy piden modificarlos.

Dijo que el argumento de usar el nombre de México no tiene sustento, ya que actualmente existe el Partido Verde Ecologista de México y en su momento se registró Fuerza por México.Guadalupe Acosta anunció que el 25 de julio se realizará la primera sesión del Consejo Nacional de Somos México para construir el proyecto de país.

En su primer mitin como dirigente del nuevo partido político, homenajeó al expresidente Francisco I. Madero, en cuyo mausoleo depositó una ofrenda floral, y arremetió contra Morena y su fundador Andrés López Obrador, quien dijo, “quiere seguir gobernando después de que abandonó el cargo”.

”El legado de Madero hoy sigue vigente. Sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, porque hoy estamos en elecciones llenas de acordeones, donde desde el poder se le obliga y se le dice a la gente por quién votar, donde los programas sociales que se pagan con los impuestos de todos nosotros se usan de manera clientelar, donde buscan apoderarse de los órganos electorales, y ya lo han hecho en gran medida, y del Poder Judicial Federal electoral. El sufragio efectivo es una necesidad, pero la no reelección también. El espíritu de Porfirio Díaz renació hace pronto en el cuerpo de López Obrador. Quiere seguir gobernando después de que abandonó el cargo”.Dijo que hay muchos “Victorianos Huertas” destruyendo las instituciones y nuestra República, y llamó a separar las funciones del gobierno de las de la delincuencia organizada, “porque hoy se han fusionado la delincuencia y el partido gobernante”.

—Aspirantes a defender la transformación Zacatecas (Morena-PT-Verde)

Ulises Mejía Haro

Diputado federal con licencia.Tiene 41 años. Es licenciado en Negocios Internacionales y cuenta con dos maestrías y un doctorado en Administración Pública.

Es hijo de Antonio Mejía Haro, un político que ha estado en la izquierda local, quien en 2010 se postuló por la gubernatura de Zacatecas siglado por el PRD.

Actualmente figura como su suplente en la Cámara de Diputados.

Ulises destacó primero como joven empresario en el mundo restaurantero y en la política figuró por ser el primer alcalde municipal de Morena en la capital en el periodo 2018–2021.Desde el inicio de su administración ocurrió una fuerte fractura y de choque con el gobierno morenista de David Monreal Ávila.

A la fecha se le conoce como el principal némesis de la corriente monrealista.Se le conoce como un perfil afín al grupo de la presidenta Sheinbaum.

Verónica del Carmen Díaz Robles

Senadora con licencia.Tiene 45 años de edad y estudió la licenciatura en Administración de Empresas. En el argot político se le conoce como la excuñada de la familia Monreal Ávila, ya que fue esposa de Luis Monreal, con quien procreó dos hijos.

Se le atribuye ser un perfil muy cercano al actual gobernador David Monreal Ávila y ser la candidatura a la que le apuesta su equipo para sucederlo, ya que durante muchos años también fue su secretaria personal y gente de todas las confianzas.

En 2018 fue diputada local, pero sólo estuvo unos meses porque el 1 de diciembre de ese año fue nombrada titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, puesto que desempeñó hasta noviembre de 2023 para registrarse como candidata a senadora en primera fórmula en las elecciones federales de 2024.

José Narro Céspedes

Diputado federal.Originario de Tamaulipas y por su profesión de médico cirujano, al comenzar a ejercer sus labores llegó a tierras zacatecanas en los años 90, donde se instaló como político en la izquierda y fundador del Partido del Trabajo en la entidad.

Desde entonces ha ocupado cargos de legislador tanto a nivel local, pero principalmente ha sido en diferentes periodos legislador federal por la vía plurinominal, tanto por el PT, donde estuvo hasta 2007, y después que se unió a Morena, en 2018 logró el cargo de senador por dicho partido.

Desde 2010 lidera las organizaciones campesinas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ). En cada contienda se apunta para contender por la gubernatura de Zacatecas y se le conoce como un personaje opositor a David Monreal.

Geovanna Bañuelos de la Torre

Senadora del PT.De 46 años, tiene dos carreras: arquitecta y abogada, y una maestría.En el sexenio de Ricardo Monreal inicia su incursión en la administración pública como subdirectora estatal de Protección Civil y Bomberos en Zacatecas.

Desde 2007 es militante del PT, de cuyo partido fue comisionada política nacional en Zacatecas e integrante de la Coordinadora Nacional del instituto.

En 2012 fue coordinadora de diversas campañas electorales para presidentes municipales, diputados federales en el movimiento para impulsar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En dos ocasiones ha sido diputada local y ahora en el Senado se desempeña como vicecoordinadora del PT.

La relación con el gobernador David Monreal es distante, ya que se menciona que hubo incumplimiento de acuerdos. Hay más cercanía política con Ricardo y Saúl.

Sonora (Morena-PT-Verde)

Célida Teresa López Cárdenas

Titular de Agricultura local.Se ha convertido en uno de los perfiles con mayor proyección política dentro de Morena en Sonora. Su carrera comenzó en el PAN, partido por el que fue diputada local, pero años después se sumó al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En 2018 ganó la presidencia de Hermosillo bajo las siglas de Morena y posteriormente fue incorporada al gabinete del gobernador Alfonso Durazo como secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

En el escenario interno de Morena es identificada como una política cercana al gobernador Durazo, quien le ha encomendado una de las dependencias estratégicas para el estado.

Esa relación la ubica dentro del grupo político que gira alrededor del mandatario. Tiene una relación política institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Froylán Gámez Gamboa

Secretario de Educación local.Pertenece a la nueva generación de liderazgos de Morena en Sonora. Su carrera política se ha desarrollado prácticamente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Fue diputado local y ocupaba la titularidad de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) estatal antes de solicitar licencia.Es uno de los colaboradores más cercanos al gobernador Alfonso Durazo, con quien ha trabajado desde el inicio de la actual administración estatal.

Su crecimiento político ha estado vinculado al proyecto del mandatario, por lo que forma parte del grupo político que lo respalda.

Gámez mantiene afinidad tanto con el legado político de Andrés Manuel López Obrador como con el proyecto que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.Representa una apuesta por el relevo generacional dentro del partido.

Javier Lamarque Cano

Presidente municipal con licencia de Cajeme.Es uno de los dirigentes históricos de la izquierda en Sonora.

Su trayectoria incluye cargos como diputado federal en varias ocasiones, senador, funcionario del gobierno de México y presidente municipal de Cajeme, que gobierna actualmente (licencia).

Dentro de Morena es identificado como uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador desde la etapa en que ambos coincidieron en el PRD.

Esa relación le permitió convertirse en uno de los principales referentes del lopezobradorismo en Sonora.

Aunque mantiene una relación institucional y de coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, Lamarque conserva un liderazgo propio, particularmente en el sur del estado, donde ha construido una estructura política durante varias décadas.

Omar del Valle Colosio

Diputado local. Su trayectoria política ha estado vinculada al trabajo legislativo y a la construcción de acuerdos al interior del movimiento. En los últimos años se ha consolidado como uno de los cuadros con mayor presencia dentro del grupo político que encabeza el gobernador Alfonso Durazo.

Es identificado como un político cercano a Durazo y forma parte del bloque que respalda el proyecto del mandatario estatal. Su crecimiento político ha estado ligado a la actual administración estatal y a la mayoría legislativa del partido, donde ha desempeñado un papel relevante en la agenda impulsada por el Ejecutivo.

En el plano nacional, mantiene afinidad con el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque su principal referencia política es Alfonso Durazo.