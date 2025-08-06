Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Sobre la muerte de las seis víctimas de la masacre en Yuriria, el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que eran integrantes de una familia que viajó a la entidad desde Estados Unidos. También destacó que una de las víctimas mortales era un hombre que vivió 30 años en Estados Unidos, donde había construido una empresa; así como entre las víctimas se encuentra su hijo y su cuñado. “No son personas que tendrían que estar vinculadas con algún tema (crimen organizado), pero bueno, estamos investigando, ya aquí tenemos algunos avances interesantes que quisiera no adelantar”, dijo a los medios de comunicación. TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a 6 en Guanajuato; hallan sus cuerpos en finca

El fiscal señaló que es un "caso atípico" al tratarse de una familia que visitó el estado por vacaciones. Vázquez Alatriste confirmó que entre las seis víctimas se encontraban: Abraham David 'N', empresario migrante con una cantera familiar, residente en EU; su hijo, de nacionalidad estadounidense, y su cuñado, identificado como Juan Luis 'N'. Además, el fiscal precisó que las otras tres víctimas fueron identificadas como: Arnulfo 'N', José Antonio 'N' (hijo de Arnulfo) y Salvador 'N' (cuñado). Al menos seis personas fueron asesinadas y sus cuerpos localizados en una finca en Yuriria, Guanajuato, reportaron autoridades locales. "La Fiscalía General del Estado informa que lleva a cabo una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad de Santa Mónica Ozumbilla, en el municipio de Yuriria. Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron los protocolos de actuación y se implementó un operativo coordinado con la participación de autoridades federales, estatales y municipales", indicó la Fiscalía estatal. "El equipo de trabajo encabezado por el Ministerio Público y apoyado por agentes de Investigación Criminal y peritos forenses trabaja de manera diligente y exhaustiva para identificar a las víctimas y capturar a los presuntos responsables con el objetivo de que enfrenten la justicia. Los avances sobre esta investigación se darán a conocer conforme al avance del debido proceso", añadió, sin detallar el saldo del ataque.

La masacre se reportó la noche del viernes en la localidad de Santa Mónica Ozumbilla, a una hora de camino de Celaya, al sur del estado. De acuerdo con reportes preliminares un comando armado irrumpió en una finca junto a la carretera que conecta con la comunidad de Cerano con saldo de seis hombres muertos de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Al filo de las 19:00 horas vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre detonaciones provenientes de la finca y avisaron de la presencia de dos camionetas con sujetos encapuchados y armados, quienes arribaron al inmueble y dispararon de forma directa contra las personas que se encontraban dentro. Personal de la Policía Municipal encontró los cuerpos de seis hombres, todos con múltiples impactos de bala y lesiones en la cabeza. Se indicó del hallazgo de unos 36 casquillos percutidos de distintos calibres en la zona, de acuerdo con fuentes locales. (Con información de Reforma)