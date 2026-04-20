Identifican al presunto autor de la balacera en Teotihuacán
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Según medios de información, el presunto agresor hacía referencias al nazismo y enaltecía actos de violencia en sus redes sociales
Tras el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, se registró la muerte de dos personas, una de ellas siendo el mismo autor del acto de violencia.
El incidente tuvo lugar sobre los escalones de la Pirámide de la Luna, cuando una persona con el rostro cubierto y un arma corta comenzó a disparar en contra de los visitantes. La balacera causó lesiones a 13 personas y la muerte de una turista canadiense. Posteriormente, el responsable del tiroteo subió por los escalones y se quitó la vida.
Las autoridades identificaron al presunto agresor tras registrar su cuerpo y analizar una credencial de elector. El sujeto fue identificado como Julio César ‘N’, de 27 años.
En una investigación por sus redes sociales, por TELEDIARIO, se destacó que el presunto responsable posaba en las fotografías mientras hacía el saludo asociado con los nazis y Adolfo Hitler. Medios de información han resaltado que dicho personaje de la historia mundial nació el 20 de abril.
La cuenta oficial de la FGR compartió un comunicado donde se enfatiza que elementos de seguridad comenzarán con las investigaciones y se dará atención particular a los extranjeros afectados por el incidente.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán estará cerrada para los visitantes, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
En redes sociales se difundió que el presunto atacante llevaba consigo un pantalón tipo táctico de color negro y botas. En su camiseta, se leía la frase ‘Disconnect and Self Destroy’, una frase que ha sido relacionada con la subcultura ‘True Crime Community’. Este movimiento ha sido asociado a enaltecer eventos de violencia como la masacre escolar de Columbine en los Estados Unidos, que también ocurrió el 20 de abril.