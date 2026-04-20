13 heridos tras balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán
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Los 13 heridos del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán eran turistas, provenientes de Colombia, EU, Rusia y Brasil
El 20 de abril se reportó que una persona, identificada como Julio César ‘N’, comenzó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.
El atacante subió la escalinata de la pirámide de la Luna y con un arma corta comenzó a disparar en contra de los turistas. El incidente acabó con la vida de una turista canadiense y, posteriormente, el atacante terminó con su propia vida.
Sin embargo, se detalló que durante el acto de violencia, 13 personas sufrieron lesiones graves y, tras la llegada de los elementos de emergencia, fueron trasladadas para recibir atención médica.
En un comunicado del Gabinete de Seguridad de México, a través de la plataforma de X, compartió una tarjeta informativa con las identidades de los afectados y sus nacionalidades.
Se reportó que los afectados fueron 3 colombianos, una canadiense, un ruso, 2 brasileños y 6 estadounidenses. Dos de los afectados, eran menores de edad, mientras que los demás son adultos y gente de mediana edad.
En un comunicado del IMSS-Bienestar, se destacó que ‘cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación’.
La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que se mantienen en comunicación permanente para brindar acompañamiento y total apoyo a los familiares de la víctima. También se detalló que están en comunicación con las autoridades internacionales para darle atención integral a los turistas afectados.