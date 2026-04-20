13 heridos tras balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán

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México
/ 20 abril 2026
    13 heridos tras balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán
    Una camioneta de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México sale de la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde se perpetró un tiroteo con saldo de dos muertos, el perpetrador (quien se suicidó) y una mujer canadiense (herida de bala). Autoridades añadieron que hubo al menos otros cuatro heridos. Cuarto oscuro | Axel Sánchez

Los 13 heridos del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán eran turistas, provenientes de Colombia, EU, Rusia y Brasil

El 20 de abril se reportó que una persona, identificada como Julio César ‘N’, comenzó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El atacante subió la escalinata de la pirámide de la Luna y con un arma corta comenzó a disparar en contra de los turistas. El incidente acabó con la vida de una turista canadiense y, posteriormente, el atacante terminó con su propia vida.

Sin embargo, se detalló que durante el acto de violencia, 13 personas sufrieron lesiones graves y, tras la llegada de los elementos de emergencia, fueron trasladadas para recibir atención médica.

En un comunicado del Gabinete de Seguridad de México, a través de la plataforma de X, compartió una tarjeta informativa con las identidades de los afectados y sus nacionalidades.

Se reportó que los afectados fueron 3 colombianos, una canadiense, un ruso, 2 brasileños y 6 estadounidenses. Dos de los afectados, eran menores de edad, mientras que los demás son adultos y gente de mediana edad.

En un comunicado del IMSS-Bienestar, se destacó que ‘cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/embajada-de-eu-emite-alerta-tras-ataque-en-teotihuacan-IG20153218

La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que se mantienen en comunicación permanente para brindar acompañamiento y total apoyo a los familiares de la víctima. También se detalló que están en comunicación con las autoridades internacionales para darle atención integral a los turistas afectados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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