13 heridos tras balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán

El 20 de abril se reportó que una persona, identificada como Julio César ‘N’, comenzó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El atacante subió la escalinata de la pirámide de la Luna y con un arma corta comenzó a disparar en contra de los turistas. El incidente acabó con la vida de una turista canadiense y, posteriormente, el atacante terminó con su propia vida.

Sin embargo, se detalló que durante el acto de violencia, 13 personas sufrieron lesiones graves y, tras la llegada de los elementos de emergencia, fueron trasladadas para recibir atención médica.

En un comunicado del Gabinete de Seguridad de México, a través de la plataforma de X, compartió una tarjeta informativa con las identidades de los afectados y sus nacionalidades.