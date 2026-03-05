Inversión federal en Coahuila impulsa a PN para desfogar Nuevo Laredo
La Federación también invertirá en proyectos como la carretera Saltillo-Monclova, la conexión urbana Saltillo-Ramos Arizpe, como piezas estratégicas para el comercio con EU
El proyecto del puente internacional Puerto Verde, en Piedras Negras, fue ratificado como una de las obras estratégicas del Gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que este cruce fronterizo —junto con otros seis proyectos— operará bajo un modelo de inversión mixta.
“Estos cruces fronterizos ya cuentan con el permiso del lado de Estados Unidos; es decir, también habrá inversión en la infraestructura en su territorio. Esto permitirá agilizar el tránsito de mercancías y vehículos vinculados al comercio exterior que cruzan de México hacia Estados Unidos y viceversa”, explicó.
El funcionario confirmó que Puerto Verde y los demás proyectos bajo este esquema pasarán a ser 51 por ciento propiedad del Gobierno federal.
“Estamos contemplando mecanismos de gobernanza y operación corporativa que protejan a los inversionistas privados, quienes aportarán el capital inicial. La empresa desarrollará el proyecto atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se garantizará que el sector privado recupere su inversión antes de cualquier reparto de utilidades”, precisó.
Asimismo, el funcionario federal destacó que se consideran obras en la carretera 57, tramo Saltillo–Monclova, así como la conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe sobre la misma vía federal.
🚆 El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció nuevos proyectos de infraestructura carretera con esquemas de inversión mixta. En Coahuila destacan los tramos Saltillo–Monclova, Puerto Verde (Piedras Negras III) y la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe, piezas estratégicas para el...
ESPERAN ARRANCAR EN 2026 Y OPERAR EN 2028
Arturo García, vicepresidente de Operaciones en México de Puerto Verde, explicó a VANGUARDIA que se estableció un esquema de inversión mixta mediante la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria.
Indicó que el consorcio privado estructurará el financiamiento necesario para el desarrollo integral del proyecto en la zona norte del estado.
Señaló que actualmente se registra un avance significativo en los procesos de permisos y en la conformación legal de la empresa que coordinará los trabajos.
“Estamos avanzando de la mano del Gobierno federal. En los próximos días, las instituciones darán a conocer la forma final del esemqua”, afirmó.
Respecto a los tiempos, detalló que el inicio de obras está previsto para 2026, con un periodo de construcción estimado de entre dos y dos años y medio.
El objetivo es comenzar operaciones formales a mediados de 2028. La inversión destinada a la construcción del libramiento y del Puente Internacional III en Piedras Negras asciende a 4 mil millones de pesos.
García destacó que el nuevo cruce detonará la actividad industrial en la región, impulsando complejos de manufactura y logística. En el corto plazo, se prevé la generación de empleos desde la etapa de construcción.
A mediano plazo, se espera la llegada de nuevas empresas y desarrollos habitacionales, aunque subrayó que el impacto se consolidará conforme avance la operación.
“Una vez que arranquemos podremos medir con mayor precisión el alcance y los tiempos para que el crecimiento sea sólido y estable”, señaló.
RECONOCIMIENTO A PIEDRAS NEGRAS
Jesús Ramírez Rangel, presidente de la organización Port EPN, afirmó a VANGUARDIA que el cambio central radica en que lo que parecía un proyecto totalmente privado ahora contará con una participación gubernamental mayoritaria del 51 por ciento.
Consideró que este respaldo facilitará la gestión de permisos y trámites del lado mexicano.
Añadió que el anuncio presidencial representa un reconocimiento estratégico a la frontera de Coahuila ante el crecimiento del comercio en América del Norte y la saturación de otros cruces, como Nuevo Laredo.
“Que se apueste por el puerto de Piedras Negras es un reconocimiento estratégico a la frontera de Coahuila y una respuesta a la creciente dinámica comercial en América del Norte”, sostuvo.