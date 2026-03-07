Ignacio Mier desmiente ‘la hospitalización de AMLO’

México
/ 7 marzo 2026
    Ignacio Mier desmiente ‘la hospitalización de AMLO’

En redes sociales se volvió tendencia la supuesta noticia que afirmaba ‘la hospitalización de Andrés Manuel López Obrador’

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, desmintió las afirmaciones hechas en redes sociales sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comentaba que habría estado internado en el Hospital Central Militar.

Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news’, escribió Ignacio Mier en su cuenta de X.

Al final de la reunión del Consejo Nacional de Morena, comenzó a circular la versión de que, debido a una afección cardiaca, el exmandatario habría sido hospitalizado en la Ciudad de México.

Ahí, varios liderazgos de Morena dijeron a EL UNIVERSAL desconocer dicha información; pero negaron que el expresidente haya estado delicado de salud en los últimos días.

PERIODISTA AFIRMA QUE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR FUE HOSPITALIZADO

A mediodía del 7 de marzo, el periodista Jorge Fernández Menéndez afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había sido hospitalizado por problemas cardiacos. Su publicación en la plataforma de X provocó que muchos medios de información compartieran dicha afirmación y se volviera tendencia en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿AMLO está hospitalizado en la Ciudad de México? No hay confirmación oficial

Sin embargo, las cuentas oficiales de Andrés Manuel López Obrador, de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de la presidenta Claudia Sheinbaum o del partido de Morena no han confirmado o negado, directamente, que esta supuesta noticia sea verdadera.

Ante las respuestas oficiales de funcionarios, como Ignacio Mier, o de comentarios en su publicación, el periodista Jorge Fernández Menéndez contestó: ‘Tengo absoluta certeza, por confirmación de personas muy cercana al expresidente @lopezobrador que tuvo un episodio cardíaco delicado. Fue ingresado al hospital para evaluación y fue dado de alta.’

