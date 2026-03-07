¿AMLO está hospitalizado en la Ciudad de México? No hay confirmación oficial

La publicación ha sido compartida por varios medios de información nacional, pero hasta el momento, el suceso no ha sido confirmado por los involucrados. En la cuenta oficial de Beatriz Gutiérrez Müller, actual esposa de Andrés Manuel López Obrador, no ha comentado sobre la noticia.

En la tarde del 7 de marzo, el periodista Jorge Fernández Menéndez , conductor de Todo Personal en ADNnoticias, publicó en su cuenta oficial de X que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido hospitalizado.

Por su parte, desde la conclusión de su lapso presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a sus 72 años de edad, se ha mantenido fuera del foco público. Él ha asegurado que su ausencia se debe a que no quiere alejar la atención de la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien es parte del mismo partido político.

Por ello, sus comentarios oficiales en su cuenta oficial de X se han concentrado en darle difusión a su más reciente libro ‘La Grandeza’. En su muro de publicaciones tampoco se ha hecho mención de su estado de salud.

Según el informe del periodista, Jorge Fernández Menéndez, Andrés Manuel López Obrador fue internado en el Hospital General Militar de la Ciudad de México, por una afectación cardíaca.

La presidenta Sheinbaum, ni la líder de Morena, Luisa María Alcalde Luján, han comentado sobre el estado de salud del expresidente, hasta el momento. En redes sociales, la viralización de la noticia se ha mantenido en tendencias, pero no se han hecho informes complementarios del reporte de Jorge Fernández Menéndez.