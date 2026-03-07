¿AMLO está hospitalizado en la Ciudad de México? No hay confirmación oficial

Un reporte periodístico ha causado que en redes sociales se vuelva tendencia ‘AMLO hospitalizado’.

En la tarde del 7 de marzo, el periodista Jorge Fernández Menéndez, conductor de Todo Personal en ADNnoticias, publicó en su cuenta oficial de X que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido hospitalizado.

La publicación ha sido compartida por varios medios de información nacional, pero hasta el momento, el suceso no ha sido confirmado por los involucrados. En la cuenta oficial de Beatriz Gutiérrez Müller, actual esposa de Andrés Manuel López Obrador, no ha comentado sobre la noticia.

Por su parte, desde la conclusión de su lapso presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a sus 72 años de edad, se ha mantenido fuera del foco público. Él ha asegurado que su ausencia se debe a que no quiere alejar la atención de la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien es parte del mismo partido político.

Por ello, sus comentarios oficiales en su cuenta oficial de X se han concentrado en darle difusión a su más reciente libro ‘La Grandeza’. En su muro de publicaciones tampoco se ha hecho mención de su estado de salud.

Según el informe del periodista, Jorge Fernández Menéndez, Andrés Manuel López Obrador fue internado en el Hospital General Militar de la Ciudad de México, por una afectación cardíaca.

La presidenta Sheinbaum, ni la líder de Morena, Luisa María Alcalde Luján, han comentado sobre el estado de salud del expresidente, hasta el momento. En redes sociales, la viralización de la noticia se ha mantenido en tendencias, pero no se han hecho informes complementarios del reporte de Jorge Fernández Menéndez.

Sin embargo, tras la viralización de su reporte en su cuenta oficial de X, el periodista Jorge Fernández Menéndez esclareció su informe con la siguiente publicación: ‘Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco’.

Temas


Salud
Desinformación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

