Impiden a senadora del PAN grabar obras del Tren Maya

La panista acudió al mismo sitio donde, el mes pasado, presuntos elementos de seguridad pidieron a un ciudadano borrar un video en el que documentó el reforzamiento de pilotes para evitar, presuntamente, el hundimiento de la obra.

La senadora panista Mayuli Martínez acusó que elementos de la Guardia Nacional le impidieron acceder y grabar las obras del Tren Maya en Quintana Roo.

“¿Usted tiene algún permiso? ¿Solicitó algún permiso con la empresa para que usted pueda recabar información referente a la obra?” , cuestionó el integrante de la Guardia Nacional (GN) que le impidió el paso.

Martínez, quien llegó al lugar sin identificación, cuestionó por qué debía pedir autorización para grabar una obra pública, cuando únicamente pretendía informar.

“Bueno, la empresa tiene... para hacer algún documental o algo tiene que solicitar permiso, ¿para qué? para qué, obviamente, para que le den la autorización”, trastabilló el uniformado.

Durante la conferencia matutina del pasado 8 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existía problema con documentar en la zona y afirmó que en México no hay censura.

“No deberían de haberle pedido que borrara el video, se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”, respondió al ser cuestionada sobre el video publicado en un canal de YouTube.

En la grabación aparece el ingeniero y activista Willberth Esquivel, quien asegura que el Tramo 5 Sur del Tren Maya presenta hundimientos.

“Están apuntalando la madrina porque se están hundiendo los pilotes”, explicó Esquivel desde el interior de su automóvil.

El video salió a la luz pese a los intentos de varios trabajadores presentes en el lugar, quienes presionaron a Esquivel para dejar de grabar, bajo el argumento de que no está permitido filmar en zona federal.