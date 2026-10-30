Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional
    Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia. FOTO: GETTY IMAGES

El juvenil encabeza una clasificación del Observatorio del Futbol CIES que mide la productividad de jugadores menores de 23 años y de menos de 1.70 de estatura

Gilberto Mora sigue dando motivos para hablar de él fuera de México. A pesar de que las molestias físicas le han impedido tener continuidad con Xolos de Tijuana durante el Apertura 2026, el mediocampista mexicano acaba de conseguir un reconocimiento internacional que lo coloca por encima de varias promesas del futbol sudamericano.

El futbolista de apenas 18 años apareció en el primer lugar de una clasificación del Observatorio del Futbol CIES, organismo especializado en el análisis estadístico del balompié, que este viernes 30 de octubre publicó un listado de los atacantes más productivos del continente americano.

El reconocimiento tiene un valor especial porque Mora superó a jóvenes que militan en clubes de Argentina, Brasil y otras ligas del continente, consolidándose como uno de los talentos más destacados de su generación.

Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026; conoce a los galardonados

EL MÁS PRODUCTIVO ENTRE LOS BAJITOS

El estudio del CIES tomó en cuenta a futbolistas menores de 23 años, con una estatura inferior a los 170 centímetros, que juegan en América. Para establecer las posiciones se contabilizaron los goles y las asistencias por cada 90 minutos, con el requisito de haber disputado al menos 500 minutos.

Con sus 168 centímetros de estatura, Gilberto Mora se quedó con el primer puesto, gracias a su capacidad para generar peligro y convertir oportunidades en goles, incluso con un tiempo de juego limitado.

El mexicano dejó atrás a Leandro Hernández, de Colo-Colo, quien ocupó la segunda posición. El tercer lugar correspondió al argentino Agustín Ojeda, del New York City FC, seguido por Giovanni Cantizano, de Rosario Central, e Ignacio Tapia, de Ñublense, quienes completaron los primeros cinco puestos.

Brasil también tuvo presencia en la clasificación con Kaio César, del Corinthians, en el octavo lugar, y Lucas Ronier, del Coritiba, en la décima posición.

El primer lugar de Mora no es producto de la casualidad. En el Apertura 2026, el mediocampista de Xolos registra cinco goles y una asistencia en apenas 532 minutos, distribuidos en ocho encuentros.

Esto representa seis participaciones directas en gol, con un promedio aproximado de 1.02 anotaciones o asistencias por cada 90 minutos, una cifra que explica por qué el organismo suizo lo colocó en la cima de su clasificación.

Sus anotaciones llegaron frente a León, Cruz Azul, Pumas y Pachuca. Contra los universitarios consiguió un doblete, mientras que cuatro de sus cinco goles fueron convertidos desde el punto penal.

A pesar de las ausencias provocadas por sus problemas físicos, Mora se mantiene como el máximo goleador de Tijuana en el campeonato. Su productividad ha sido fundamental para un equipo que ha tenido que administrar cuidadosamente los minutos de una de sus mayores figuras.

Después de cinco partidos consecutivos sin actividad en la Liga MX, el juvenil volvió a aparecer el miércoles 28 de octubre, durante el empate 1-1 entre Xolos y América.

Mora ingresó al terreno de juego al minuto 57 y su presencia no pasó inadvertida. Incluso en el Estadio Azteca, donde la mayoría de los aficionados estaban apoyando a las Águilas, el futbolista mexicano recibió una ovación que confirmó el interés que ha despertado entre los seguidores del futbol nacional.

Su regreso representa una buena noticia para Tijuana, pero también para el futbol mexicano, que tiene en el mediocampista a uno de sus proyectos más prometedores.

Mientras las lesiones le han impedido mostrar toda su capacidad durante el torneo, Gilberto Mora continúa acumulando reconocimientos y demostrando que su talento está por encima de su corta edad. Ahora, con el respaldo de una clasificación internacional, su nombre vuelve a colocarse en el escaparate del futbol mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


México

Organizaciones


XOLOS DE TIJUANA
Liga MX
FMF

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, esto viernes, luego de permanecer prófuga desde 2021.

Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU
Otra desaparecida

Otra desaparecida
El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo

El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo
Genaro Fausto Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de agosto de 2025.

Polémica en Roma por presunta fiesta de Día de Muertos organizada por el embajador Genaro Lozano
Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de un líder del Cártel del Golfo.

EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse
El frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Algunos pensionados del IMSS podrán recibir hasta tres depósitos durante noviembre: su mensualidad, el aguinaldo y la Pensión del Bienestar.

Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos