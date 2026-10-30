Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional

El reconocimiento tiene un valor especial porque Mora superó a jóvenes que militan en clubes de Argentina, Brasil y otras ligas del continente, consolidándose como uno de los talentos más destacados de su generación.

El futbolista de apenas 18 años apareció en el primer lugar de una clasificación del Observatorio del Futbol CIES , organismo especializado en el análisis estadístico del balompié, que este viernes 30 de octubre publicó un listado de los atacantes más productivos del continente americano.

Gilberto Mora sigue dando motivos para hablar de él fuera de México. A pesar de que las molestias físicas le han impedido tener continuidad con Xolos de Tijuana durante el Apertura 2026, el mediocampista mexicano acaba de conseguir un reconocimiento internacional que lo coloca por encima de varias promesas del futbol sudamericano.

EL MÁS PRODUCTIVO ENTRE LOS BAJITOS

El estudio del CIES tomó en cuenta a futbolistas menores de 23 años, con una estatura inferior a los 170 centímetros, que juegan en América. Para establecer las posiciones se contabilizaron los goles y las asistencias por cada 90 minutos, con el requisito de haber disputado al menos 500 minutos.

Con sus 168 centímetros de estatura, Gilberto Mora se quedó con el primer puesto, gracias a su capacidad para generar peligro y convertir oportunidades en goles, incluso con un tiempo de juego limitado.

El mexicano dejó atrás a Leandro Hernández, de Colo-Colo, quien ocupó la segunda posición. El tercer lugar correspondió al argentino Agustín Ojeda, del New York City FC, seguido por Giovanni Cantizano, de Rosario Central, e Ignacio Tapia, de Ñublense, quienes completaron los primeros cinco puestos.

Brasil también tuvo presencia en la clasificación con Kaio César, del Corinthians, en el octavo lugar, y Lucas Ronier, del Coritiba, en la décima posición.

El primer lugar de Mora no es producto de la casualidad. En el Apertura 2026, el mediocampista de Xolos registra cinco goles y una asistencia en apenas 532 minutos, distribuidos en ocho encuentros.

Esto representa seis participaciones directas en gol, con un promedio aproximado de 1.02 anotaciones o asistencias por cada 90 minutos, una cifra que explica por qué el organismo suizo lo colocó en la cima de su clasificación.

Sus anotaciones llegaron frente a León, Cruz Azul, Pumas y Pachuca. Contra los universitarios consiguió un doblete, mientras que cuatro de sus cinco goles fueron convertidos desde el punto penal.

A pesar de las ausencias provocadas por sus problemas físicos, Mora se mantiene como el máximo goleador de Tijuana en el campeonato. Su productividad ha sido fundamental para un equipo que ha tenido que administrar cuidadosamente los minutos de una de sus mayores figuras.

Después de cinco partidos consecutivos sin actividad en la Liga MX, el juvenil volvió a aparecer el miércoles 28 de octubre, durante el empate 1-1 entre Xolos y América.

Mora ingresó al terreno de juego al minuto 57 y su presencia no pasó inadvertida. Incluso en el Estadio Azteca, donde la mayoría de los aficionados estaban apoyando a las Águilas, el futbolista mexicano recibió una ovación que confirmó el interés que ha despertado entre los seguidores del futbol nacional.

Su regreso representa una buena noticia para Tijuana, pero también para el futbol mexicano, que tiene en el mediocampista a uno de sus proyectos más prometedores.

Mientras las lesiones le han impedido mostrar toda su capacidad durante el torneo, Gilberto Mora continúa acumulando reconocimientos y demostrando que su talento está por encima de su corta edad. Ahora, con el respaldo de una clasificación internacional, su nombre vuelve a colocarse en el escaparate del futbol mundial.