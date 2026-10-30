IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria

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    IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
    El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas. FOTO: IMSS
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Como parte de un plan de 12 acciones que contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista una nueva convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas. El organismo informó que el registro se publicará el próximo martes 3 de noviembre, como parte de las medidas para fortalecer la atención médica y mejorar las condiciones laborales del personal.

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La convocatoria forma parte de las 12 acciones en 120 días anunciadas por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, con las que se busca atender las necesidades identificadas en hospitales y unidades médicas.

El programa contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y tiene como fecha prevista de conclusión el 24 de febrero de 2027.

¿CUÁNDO SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL IMSS PARA ESPECIALISTAS?

El IMSS confirmó que la convocatoria para la contratación de especialistas se dará a conocer el 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, la información proporcionada hasta ahora no detalla el número de plazas disponibles, las especialidades requeridas ni las fechas específicas para completar el proceso de selección.

Por ello, las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales del Instituto para conocer los requisitos, la documentación necesaria y los pasos para participar.

La contratación busca contribuir al fortalecimiento de los servicios médicos y responder a las necesidades de atención de los derechohabientes en las unidades del organismo.

$!El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista una nueva convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista una nueva convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas. FOTO: CUARTOSCURO

IMSS CONTEMPLA BASIFICAR A MÁS DE 10 MIL TRABAJADORES

Además de la contratación de especialistas, el plan incluye la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales, en su mayoría incorporados durante la pandemia de COVID-19.

Esta medida busca brindar mayor certeza laboral al personal que ha participado en la operación de los servicios de salud del Instituto.

Las acciones forman parte de una estrategia que pretende atender tanto las necesidades de los trabajadores como las condiciones en que se proporciona la atención médica a los pacientes.

ZOÉ ROBLEDO ESCUCHA NECESIDADES DE 39 HOSPITALES

Como parte de la implementación del programa, Zoé Robledo sostuvo un encuentro con personal médico y operativo, así como con directivos de 39 hospitales.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde los participantes compartieron propuestas, inquietudes y necesidades relacionadas con sus actividades cotidianas.

El director general explicó que estas medidas retoman los planteamientos recopilados durante los recorridos denominados Piso por Piso, mediante los cuales se identificaron áreas que requieren atención para mejorar el funcionamiento de las unidades médicas.

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¿QUÉ BUSCAN LAS 12 ACCIONES DEL IMSS?

El programa tiene como objetivo convertir las solicitudes del personal en soluciones concretas para hospitales y clínicas. Entre sus prioridades están mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer los equipos de atención y favorecer servicios médicos más oportunos.

Con la convocatoria prevista para noviembre, el IMSS busca avanzar en el fortalecimiento de su plantilla médica. Los detalles sobre las plazas y los requisitos de contratación deberán confirmarse mediante la publicación oficial del proceso.

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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