IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) alista una nueva convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas. El organismo informó que el registro se publicará el próximo martes 3 de noviembre, como parte de las medidas para fortalecer la atención médica y mejorar las condiciones laborales del personal.

La convocatoria forma parte de las 12 acciones en 120 días anunciadas por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, con las que se busca atender las necesidades identificadas en hospitales y unidades médicas.

El programa contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y tiene como fecha prevista de conclusión el 24 de febrero de 2027.

¿CUÁNDO SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL IMSS PARA ESPECIALISTAS?

El IMSS confirmó que la convocatoria para la contratación de especialistas se dará a conocer el 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, la información proporcionada hasta ahora no detalla el número de plazas disponibles, las especialidades requeridas ni las fechas específicas para completar el proceso de selección.

Por ello, las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales del Instituto para conocer los requisitos, la documentación necesaria y los pasos para participar.

La contratación busca contribuir al fortalecimiento de los servicios médicos y responder a las necesidades de atención de los derechohabientes en las unidades del organismo.