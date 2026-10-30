Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos

Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas, luego de que seis vehículos se vieran involucrados en el accidente registrado a la altura del kilómetro 81, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos de la Guardia Nacional, quienes participaron en las labores de auxilio y en el control de riesgos sobre esta vía federal.

De acuerdo con información de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, se solicitó el apoyo de los equipos de rescate para atender a las personas afectadas y controlar las condiciones de riesgo derivadas del siniestro.

¿CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE EN LA MÉXICO-QUERÉTARO?

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos particulares y tres tractocamiones. El choque ocurrió en el kilómetro 81 de la autopista México-Querétaro, dentro del territorio de Tepeji del Río.

Tras recibir el reporte, los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas lesionadas y evaluar las condiciones de las unidades involucradas.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades municipales no precisa cómo se produjo el impacto ni cuál de los vehículos habría originado el accidente.