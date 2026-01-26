Incendio en comercio deja 30 evacuados en Apodaca, NL

México
/ 26 enero 2026
    Incendio en comercio deja 30 evacuados en Apodaca, NL
    Protección Civil atendió el incendio en una frutería del centro de Apodaca, donde se evacuó a 30 personas y un vehículo resultó calcinado Cortesía

Un incendio en una frutería del centro de Apodaca obligó a evacuar a 30 personas y dejó un vehículo quemado; no se reportaron personas lesionadas

El incendio en una frutería movilizó la mañana de este lunes a elementos de los cuerpos de rescate y dejó la evacuación de 30 personas, así como un carro quemado en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 06:11 horas de este lunes en el inmueble que se localiza en la calle Reforma poniente y Guerrero Norte, en el centro de Apodaca.

$!Incendio en comercio deja 30 evacuados en Apodaca, NL

Protección Civil del estado atendió el siniestro y precisó que el negocio es una frutería en donde no se reportaron personas lesionadas.

La dependencia estatal indicó que se evacuaron a unas 30 personas y se quemó un vehículo que estaba cerca del sitio.

