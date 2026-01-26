$!Incendio en comercio deja 30 evacuados en Apodaca, NL

El incendio en una frutería movilizó la mañana de este lunes a elementos de los cuerpos de rescate y dejó la evacuación de 30 personas, así como un carro quemado en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 06:11 horas de este lunes en el inmueble que se localiza en la calle Reforma poniente y Guerrero Norte, en el centro de Apodaca.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León