Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León
+ Seguir en Seguir en Google
/ 24 enero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un accidente vial registrado en el cruce de Sendero y Universidad, en General Escobedo, dejó a pasajeros lesionados la mañana de este sábado
Un saldo de cinco pasajeros lesionados dejó un choque entre un camión de transporte de personal y un urbano en General Escobedo, Nuevo León.
Los hechos fueron reportados a las 05:50 horas en el cruce de la avenida Sendero y avenida Universidad en la colonia Puerta del Norte.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León
De acuerdo con Protección Civil del estado, el percance vial fue tipo crucero.
En el accidente se vieron involucrados una unidad de Link Transporte con placas de circulación 226-081-R, el cual venía solo y un camión de la Ruta 220 en la que viajaban cinco personas.
Elementos de Tránsito se hicieron cargo de mover las unidades para no afectar la circulación vial.