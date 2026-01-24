Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 enero 2026
    Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León
    El percance ocurrió en la colonia Puerta del Norte y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito. Cortesía

Un accidente vial registrado en el cruce de Sendero y Universidad, en General Escobedo, dejó a pasajeros lesionados la mañana de este sábado

Un saldo de cinco pasajeros lesionados dejó un choque entre un camión de transporte de personal y un urbano en General Escobedo, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 05:50 horas en el cruce de la avenida Sendero y avenida Universidad en la colonia Puerta del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León

$!Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León

De acuerdo con Protección Civil del estado, el percance vial fue tipo crucero.

En el accidente se vieron involucrados una unidad de Link Transporte con placas de circulación 226-081-R, el cual venía solo y un camión de la Ruta 220 en la que viajaban cinco personas.

Elementos de Tránsito se hicieron cargo de mover las unidades para no afectar la circulación vial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Transporte Público

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar