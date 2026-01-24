$!Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León

Un saldo de cinco pasajeros lesionados dejó un choque entre un camión de transporte de personal y un urbano en General Escobedo, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 05:50 horas en el cruce de la avenida Sendero y avenida Universidad en la colonia Puerta del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León