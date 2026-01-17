Incendio en plaza comercial deja 400 evacuados, en Nuevo León

Unas 400 personas fueron evacuadas debido a un incendio registrado en un centro comercial en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche del viernes en el inmueble que se ubica en avenida Manuel L Barragán y Tenayuca en la colonia Residencial Anáhuac en el referido ayuntamiento.

El fuego se inició en el local 2008, que se ubica en la segunda planta, en donde se consumieron monos de peluche, cuadros, juguetes y artículos electrónicos, entre otras cosas

