Incendio en plaza comercial deja 400 evacuados, en Nuevo León

México
/ 17 enero 2026
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás atendieron el incendio en un centro comercial ubicado sobre avenida Manuel L. Barragán, donde fueron evacuadas alrededor de 400 personas

Un incendio registrado en un centro comercial de San Nicolás de los Garza provocó la evacuación preventiva de unas 400 personas

Unas 400 personas fueron evacuadas debido a un incendio registrado en un centro comercial en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche del viernes en el inmueble que se ubica en avenida Manuel L Barragán y Tenayuca en la colonia Residencial Anáhuac en el referido ayuntamiento.

El fuego se inició en el local 2008, que se ubica en la segunda planta, en donde se consumieron monos de peluche, cuadros, juguetes y artículos electrónicos, entre otras cosas

Elementos de PCNL arribaron el sitio para atender el siniestro en coordinación con elementos de seguridad y Bomberos de San Nicolás.

En el sitio se evacuaron de manera preventiva 400 personas, sin que se reportaran lesionados.

Los elementos trabajaron en el control del incendio y realizaron la remoción del material acumulado, además de que Bomberos San Nicolás se hizo cargo de los trabajos de ventilación ante la acumulación de humo.Finalmente, los rescatistas descartaron riesgos

Temas


incendios
Plazas Comerciales

Localizaciones


Nuevo León
San Pedro Garza García

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

