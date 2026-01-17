Incendio en plaza comercial deja 400 evacuados, en Nuevo León
Un incendio registrado en un centro comercial de San Nicolás de los Garza provocó la evacuación preventiva de unas 400 personas
Unas 400 personas fueron evacuadas debido a un incendio registrado en un centro comercial en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche del viernes en el inmueble que se ubica en avenida Manuel L Barragán y Tenayuca en la colonia Residencial Anáhuac en el referido ayuntamiento.
El fuego se inició en el local 2008, que se ubica en la segunda planta, en donde se consumieron monos de peluche, cuadros, juguetes y artículos electrónicos, entre otras cosas
Elementos de PCNL arribaron el sitio para atender el siniestro en coordinación con elementos de seguridad y Bomberos de San Nicolás.
En el sitio se evacuaron de manera preventiva 400 personas, sin que se reportaran lesionados.
Los elementos trabajaron en el control del incendio y realizaron la remoción del material acumulado, además de que Bomberos San Nicolás se hizo cargo de los trabajos de ventilación ante la acumulación de humo.Finalmente, los rescatistas descartaron riesgos