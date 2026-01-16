Localizan a catedrático colombiano desaparecido en un centro de rehabilitación de Nuevo León

MONTERREY, NL.- Mientras decenas de elementos lo buscaban en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el colombiano reportado como desaparecido permaneció en un centro de rehabilitación en donde recibió ayuda tras deambular varios días desorientado, en Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas confirmó la noche de este viernes, la localización del catedrático, Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien era reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero. TE PUEDE INTERESAR: Hallan con vida a Leonardo Escobar, catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León

En rueda de prensa, Raúl Sepúlveda, titular de la Fiscalía expuso que fue encontrado en aparente buen estado de salud y que se mantuvo en el sitio en donde fue hallado por su voluntad. "Las personas de ese lugar (el anexo) manifiestan que días anteriores vieron a la persona que se encontraba en la calle y le ofrecieron su ayuda", precisó el Fiscal. El personal del centro de rehabilitación se dio cuenta de la búsqueda del catedrático por la amplia difusión de su desaparición y el macrooperativo que se realizó este viernes.

"Los primeros indicios marcan que estaba 100 por ciento por su voluntad", dijo Sepúlveda. Añadió que tienen datos de que desde el 5 estaba en el centro y que los otros días anduvo deambulando. Incluso este viernes al ser contactado por los agentes investigadores todavía se veía un poco desorientado. "Mencionan los comandantes de la investigación es que al principio sí, parecía un poco desorientado y sobre todo que quería ver a su familiar, es decir, que primero sintiera la seguridad de alguien que conoce", reveló.

