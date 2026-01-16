Localizan a catedrático colombiano desaparecido en un centro de rehabilitación de Nuevo León

México
/ 16 enero 2026
    Localizan a catedrático colombiano desaparecido en un centro de rehabilitación de Nuevo León
    El colombiano reportado como desaparecido permaneció en un centro de rehabilitación en donde recibió ayuda tras deambular varios días desorientado, en Nuevo León. CORTESÍA

El personal del centro de rehabilitación se dio cuenta de la búsqueda del catedrático por la amplia difusión

MONTERREY, NL.- Mientras decenas de elementos lo buscaban en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el colombiano reportado como desaparecido permaneció en un centro de rehabilitación en donde recibió ayuda tras deambular varios días desorientado, en Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas confirmó la noche de este viernes, la localización del catedrático, Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien era reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan con vida a Leonardo Escobar, catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León

En rueda de prensa, Raúl Sepúlveda, titular de la Fiscalía expuso que fue encontrado en aparente buen estado de salud y que se mantuvo en el sitio en donde fue hallado por su voluntad.

“Las personas de ese lugar (el anexo) manifiestan que días anteriores vieron a la persona que se encontraba en la calle y le ofrecieron su ayuda”, precisó el Fiscal.

El personal del centro de rehabilitación se dio cuenta de la búsqueda del catedrático por la amplia difusión de su desaparición y el macrooperativo que se realizó este viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León

“Los primeros indicios marcan que estaba 100 por ciento por su voluntad”, dijo Sepúlveda.

Añadió que tienen datos de que desde el 5 estaba en el centro y que los otros días anduvo deambulando.

Incluso este viernes al ser contactado por los agentes investigadores todavía se veía un poco desorientado.

“Mencionan los comandantes de la investigación es que al principio sí, parecía un poco desorientado y sobre todo que quería ver a su familiar, es decir, que primero sintiera la seguridad de alguien que conoce”, reveló.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: sospechan desaparición forzada en caso del catedrático colombiano

Por eso dijo que no se han concluido las entrevistas, pero en sus primeras declaraciones refirió que llegó al estado fue arrestado y posteriormente puesto, en libertad, después deambulo en las calles hasta que recibió ayuda de gente del cetro de rehabilitación.

Al momento, la familia de Escobar Barrios y la IBERO de Puebla ya fueron notificados de que fue hallado con vida y en buen estado de salud.

Temas


Desaparecidos
Desapariciones
centro de rehabilitación

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


FGE

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La presidenta confió en que partidos aliados también se sumarán a esta iniciativa legislativa, con la cual busca reforzar la transparencia y el control del financiamiento político.

‘Cero narco en elecciones’: Sheinbaum propone fiscalización dura en reforma
La Administración Federal de Aviación advirtió en dos ocasiones a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar.

FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que fue hallado con vida el colombiano desaparecido desde el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Hallan con vida a Leonardo Escobar, catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León
Sostiene que las decisiones legales y administrativas en su contra forman parte de una estrategia para ejercer presión.

‘No me van a doblar’: Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento para promover la inversión en atención médica rural, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington.

Insinúa Trump que podría imponer aranceles a países que no apoyen plan de EU sobre Groenlandia
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
Promesa. El cantante puertorriqueño adelantó que su presentación en el Super Bowl estará marcada por el baile, la diversidad cultural y un mensaje social.

‘El mundo bailará’: Bad Bunny calienta motores rumbo al Super Bowl
El evento funciona como un primer acercamiento al ambiente mundialista que se vivirá en Monterrey en 2026.

Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero