Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey
Protección Civil atendió el incendio en la colonia Estrella; el cuerpo de la víctima fue localizado dentro del inmueble y no ha sido identificado.
Un hombre perdió la vida en un incendio en un inmueble en donde acumulaban chatarra, en Monterrey, Nuevo León, la mañana de este miércoles.
Protección Civil del estado atendió el siniestro que se registró en una vivienda ubicada en la calle Dardanelos número 3134 en la colonia Estrella, en la capital del estado.
De acuerdo con la dependencia estatal, el domicilio está conformado por tres habitaciones, dos de las cuales dos eran utilizadas para almacenar chatarra y una más como dormitorio.
Al interior de una de las habitaciones quedó el cuerpo calcinado de un hombre el cual no ha sido identificado hasta el momento.
De manera preventiva se procedió a evacuar a los habitantes de casas aledañas; sin reporte de personas lesionadas.
Elementos de la policía de Monterrey se quedaron a cargo del lugar mientras esperaban el arribo de la unidad del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo.