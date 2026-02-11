Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 febrero 2026
    Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey
    Un hombre murió tras un incendio en una casa usada para almacenar chatarra en Monterrey; el cuerpo fue hallado calcinado en una habitación. Fotos y video: cortesía

Protección Civil atendió el incendio en la colonia Estrella; el cuerpo de la víctima fue localizado dentro del inmueble y no ha sido identificado.

Un hombre perdió la vida en un incendio en un inmueble en donde acumulaban chatarra, en Monterrey, Nuevo León, la mañana de este miércoles.

Protección Civil del estado atendió el siniestro que se registró en una vivienda ubicada en la calle Dardanelos número 3134 en la colonia Estrella, en la capital del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma estudiante armado en secundaria de Salinas Victoria, Nuevo León

$!Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey

De acuerdo con la dependencia estatal, el domicilio está conformado por tres habitaciones, dos de las cuales dos eran utilizadas para almacenar chatarra y una más como dormitorio.

Al interior de una de las habitaciones quedó el cuerpo calcinado de un hombre el cual no ha sido identificado hasta el momento.

De manera preventiva se procedió a evacuar a los habitantes de casas aledañas; sin reporte de personas lesionadas.

Elementos de la policía de Monterrey se quedaron a cargo del lugar mientras esperaban el arribo de la unidad del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
incendios

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Autoridades confirmaron seis detenciones por la masacre en Loma de Flores, Salamanca; tres personas enfrentan cargos federales y del fuero común.

Masacre en Salamanca: liberan a tres de los seis detenidos, solo tres son vinculados

Futuro. La venta del catálogo musical marca un nuevo capítulo en la vida personal y profesional de la estrella pop.

¿Adiós para siempre? Britney Spears se despide de su legado musical tras vender su catálogo por millonaria suma
Como parte de la estrategia nacional contra el sarampión, autoridades de salud presentaron la plataforma digital “¿Dónde me vacuno?”, una herramienta que permite ubicar módulos de vacunación en todo México.

¿Dónde me vacuno contra el sarampión en México?... aquí puedes ubicar tu módulo por estado y municipio
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas realicen el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción
Las competencias de rodeo incluirán varias etapas previas de selección.

Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’
Ambos clubes mexicanos afrontan partidos de alta exigencia en la Concacaf Champions Cup 2026.

América recibe al Olimpia y Rayados define ante Xelajú su pase en Concacaf: fecha, hora y dónde ver