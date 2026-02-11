$!Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey

Un hombre perdió la vida en un incendio en un inmueble en donde acumulaban chatarra, en Monterrey, Nuevo León, la mañana de este miércoles.

Protección Civil del estado atendió el siniestro que se registró en una vivienda ubicada en la calle Dardanelos número 3134 en la colonia Estrella, en la capital del estado.

