Alarma estudiante armado en secundaria de Salinas Victoria, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El reporte de un alumno armado en una secundaria del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, alarmó a estudiantes y padres de familia de esa institución educativa.

Los hechos se registraron este martes en la escuela Secundaria número 115 Enrique Beltrán Castillo, ubicada en la colonia Valle del Norte del mencionado municipio.

A través de redes sociales se dio a conocer la supuesta presencia de un joven armado en las instalaciones de la institución educativa. Al respecto la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria informó en su cuenta de Facebook que atendió los sucesos.

“Sobre publicaciones que circulan en redes sociales acerca de un menor de edad presuntamente armado en una secundaria de la colonia Valle del Norte. Los oficiales municipales ya se encuentran en el lugar para esclarecer la situación, dicho menor se encuentra a disposición de la autoridad competente siguiendo los protocolos establecidos”, informó la dependencia municipal.