Incertidumbre por desabasto de Gas LP crece en zonas de México: Toluca, Puebla y Tlaxcala los más afectados

La incertidumbre por el desabasto de Gas LP ha crecido significativamente en diversas zonas del centro de México, con reportes de fallas en los suministros, largas filas en las gaseras y alertas por posibles aumentos de precios. Este fenómeno afecta principalmente a los consumidores del Valle de Toluca (Estado de México), Puebla y Tlaxcala, quienes enfrentan la molestia de peregrinar en busca del combustible esencial para sus hogares. Durante los últimos tres días, concesionarios del Valle de Toluca han reportado que las pipas están recibiendo menos del 50% del suministro habitual. La escasez ya ha provocado que al menos tres distribuidoras —como Gas Atarasquillo en Lerma y Fénix Gas— publiquen avisos sobre desabasto para sus clientes. El problema, que según testimonios de trabajadores se extiende a gaseras de Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, es atribuido a labores de mantenimiento en ductos de Tuxpan y Tula, supuestamente como un efecto secundario de las inundaciones del mes pasado.

¿QUÉ PASA CON EL GAS EN MÉXICO?<br /> La limitación en el suministro de Gas LP ha generado problemas logísticos y afectaciones directas a los ciudadanos: Suministro Reducido: Concesionarios del Valle de Toluca están recibiendo menos de la mitad del gas que solicitan. Filas y Búsqueda: Crecen las imágenes y testimonios de usuarios haciendo largas filas y pidiendo consejos en redes sociales para ubicar estaciones con abastecimiento. Dosificación de Cargas: En Puebla, se documentaron casos donde los empleados de gaseras dosifican las cargas, por ejemplo, entregando menos de los 100 litros solicitados.