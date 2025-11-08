Incertidumbre por desabasto de Gas LP crece en zonas de México: Toluca, Puebla y Tlaxcala los más afectados

Crecen las filas y la preocupación en Toluca, Puebla y Tlaxcala por la escasez de Gas LP. Trabajadores de gaseras señalan mantenimientos en ductos como la causa del problema

La incertidumbre por el desabasto de Gas LP ha crecido significativamente en diversas zonas del centro de México, con reportes de fallas en los suministros, largas filas en las gaseras y alertas por posibles aumentos de precios. Este fenómeno afecta principalmente a los consumidores del Valle de Toluca (Estado de México), Puebla y Tlaxcala, quienes enfrentan la molestia de peregrinar en busca del combustible esencial para sus hogares.

Durante los últimos tres días, concesionarios del Valle de Toluca han reportado que las pipas están recibiendo menos del 50% del suministro habitual. La escasez ya ha provocado que al menos tres distribuidoras —como Gas Atarasquillo en Lerma y Fénix Gas— publiquen avisos sobre desabasto para sus clientes.

El problema, que según testimonios de trabajadores se extiende a gaseras de Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, es atribuido a labores de mantenimiento en ductos de Tuxpan y Tula, supuestamente como un efecto secundario de las inundaciones del mes pasado.

$!Gaseras han colocado mensajes en la entrada de sus estaciones FOTO: Facebook.
Gaseras han colocado mensajes en la entrada de sus estaciones FOTO: Facebook.

¿QUÉ PASA CON EL GAS EN MÉXICO?<br /> La limitación en el suministro de Gas LP ha generado problemas logísticos y afectaciones directas a los ciudadanos:

Suministro Reducido: Concesionarios del Valle de Toluca están recibiendo menos de la mitad del gas que solicitan.

Filas y Búsqueda: Crecen las imágenes y testimonios de usuarios haciendo largas filas y pidiendo consejos en redes sociales para ubicar estaciones con abastecimiento.

Dosificación de Cargas: En Puebla, se documentaron casos donde los empleados de gaseras dosifican las cargas, por ejemplo, entregando menos de los 100 litros solicitados.

$!Grupos de Facebook y páginas han ayudado a ciudadanos a comunicarse para concocer a dónde recurrir.
Grupos de Facebook y páginas han ayudado a ciudadanos a comunicarse para concocer a dónde recurrir.


¿QUÉ HA DICHO EL GOBIERNO SOBRE EL DESABASTO DE GAS?
Hasta el momento de esta publicación, las fuentes oficiales no se han manifestado de manera directa para ofrecer una declaración o publicación respecto a las fallas en la distribución de Gas LP o la situación del desabasto.

Última Referencia Presidencial: La mención más reciente al tema energético por parte de la Presidenta fue el 6 de noviembre, cuando abordó el conflicto entre Transcanada y TC Energy y la necesidad de una planta de gas natural en Tula.

Precedentes: La última vez que la mandataria se pronunció por un desabasto de combustible fue el 15 de agosto, cuando aclaró que el problema de gasolina en Chiapas se debía a un conflicto de contratación de pipas.

¿QUÉ HACER SITUACIÓN DEL GAS LP?
Se recomienda a consumidores de Toluca, Puebla y Tlaxcala estar atentos a los comunicados de las distribuidoras para planificar sus cargas de Gas LP y evitar especulaciones sobre posibles aumentos de precios.

