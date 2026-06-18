Incrementa 16.4% huella hídrica en México

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    Incrementa 16.4% huella hídrica en México
    La WWF alertó que urge incorporar la huella hídrica como una herramienta clave para la toma de decisiones. CUARTOSCURO

Arroja informe que el volumen de agua utilizado para producir bienes y servicios ascendió a 206.7 millones de metros cúbicos

El volumen total de agua dulce utilizado para producir bienes y servicios, la huella hídrica, aumentó en México 16.4 por ciento en 12 años, empujado principalmente por la actividad agropecuaria, advierte un reporte del Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y AgroDer presentado este jueves.

La huella hídrica, apunta, es el agua que no vemos pero consumimos.

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En la estimación más reciente, señala el informe Huella Hídrica en México 2026, ascendió a 206.7 millones de metros cúbicos de agua (206 mil 700 millones de litros), 33 millones más que en la medición previa, realizada en 2012.

El sector agropecuario es responsable del 92 por ciento de la huella hídrica de producción -75.5 por ciento la agricultura y 16.5 la ganadería- y del 87 por ciento de la huella hídrica de consumo.

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Los productos que más contribuyen a la huella hídrica son el maíz, con 32.2 millones de metros cúbicos de agua utilizada en su producción; la leche, con 25.4 millones; la carne bovina, con 24.5 millones; la carne de pollo, con 18.2 millones; la carne de cerdo, con 16.7 millones, y el huevo, con 13.5 millones.

“Cada país tiene una huella hídrica única, determinada por su forma de producir, comerciar y consumir. En el caso de México, esta huella refleja tanto las particularidades de nuestra dieta y estilo de vida como las características de nuestros sistemas de producción agrícola, pecuario e industrial”, indica el informe.

“Cinco productos pecuarios concentran más de la mitad de la huella hídrica de producción, lo que resalta la presión que la producción de carne y derivados ejerce sobre nuestros recursos hídricos”.

En el caso de la agricultura, indica, entre los factores que han determinado el incremento de la huella hídrica se encuentran la expansión de la agricultura de riego, el aumento en el volumen de agua concesionada para uso agrícola y cultivos con alta demanda de agua.

El incremento en la huella hídrica en el sector agropecuario, remarca, no es responsabilidad exclusiva de los productores, tiene que ver de manera fundamental con patrones de consumo.

“Los consumidores desempeñan un papel fundamental en la reducción de la huella hídrica, tanto a través de sus hábitos diarios como de sus decisiones de compra”, plantea.

En la presentación del informe, María José Villanueva, directora general de WWF México, destacó el valor de la medición de la huella hídrica para lograr un mejor manejo del agua.

“El camino hacia la sostenibilidad no es sencillo, pero la huella hídrica se presenta como una herramienta invaluable para la toma de decisiones informadas. Desde la formulación de políticas públicas y compromisos corporativos, hasta las acciones de pequeños productores y consumidores, incorporar este concepto puede transformar la manera en que valoramos y gestionamos este recurso vital”, afirmó.

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