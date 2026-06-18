Reporta Claudia Sheinbaum mil 200 localizados por alerta de búsqueda

“Con la alerta de búsqueda, desde agosto de 2025, que son denunciadas en una Fiscalía, son mil 200 personas. Hay plan de búsqueda todos los días” , aseguró en su mañanera.

De agosto de 2025 a la fecha, se han encontrado mil 200 personas mediante la alerta de búsqueda, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria dijo que la alerta ha ayudado mucho a que las familias puedan comunicarse.

“Muchas veces no es por delincuencia organizada, son otros motivos. Pero pues siempre hay la angustia de la familia, de dónde quedó el familiar”.

Aseguró que la Secretaría de Gobernación atiende cada 15 días a todos los colectivos de familias que buscan a sus familiares.

“Ahora vamos a hacer una búsqueda muy importante de todas las personas que se han encontrado, bueno continúa, pero vamos a incorporar a más personal, a las personas que tenemos información de que han hecho algún trámite.

“Si hay teléfono, lo primero que se hace es llamarles, y hay 9 mil personas que han contestado el teléfono diciendo regresé a la casa o de la familia que dice no, ya regresó y está en tal lugar y la Secretaría de Gobernación va a seguir dando información de los avances en este tema, que es muy doloroso para las familias y que estamos atendiendo. No somos omisos. Atendemos a todas y a todos”.