Increpan estudiantes de UNAM a Hugo Aguilar Ortiz: ‘Estuvo cargada la elección judicial’

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) increparon al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, luego de que éste asegurara que la justicia está más cercana a la ciudadanía con la elección por voto popular de juzgadores.

Aguilar acudió a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde participó en el Observatorio Judicial Electoral y Congreso, que organizó el Tribunal Electoral federal para discutir aprendizajes sobre los comicios judiciales.

Uno de los estudiantes presentes, quien afirmó cursar el cuarto año de la Licenciatura en Derecho, reclamó que los jueces, magistrados y ministros que resultaron ganadores en la pasada elección judicial fueron elegidos a través de acordeones, lo que podría implicar su servicio a intereses políticos de quienes los incluyeron ahí.

”Señor presidente, le hago la pregunta concreta, ¿no le parece a usted una completa locura el mensaje que proyecta este nuevo proyecto de que usted ostenta para las nuevas generaciones de juristas? El mensaje sería doblegarse a un poder fáctico además de político para poder llegar a un cargo ahora de elección, porque es bien sabido a razón de todos que esos acordeones, señor presidente, sí tuvieron el sesgo necesario para que la elección estuviera cargada a los que hoy en día son los nuevos nueve ministros de la Corte”, señaló el joven.