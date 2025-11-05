Increpan estudiantes de UNAM a Hugo Aguilar Ortiz: ‘Estuvo cargada la elección judicial’

/ 5 noviembre 2025
    Increpan estudiantes de UNAM a Hugo Aguilar Ortiz: ‘Estuvo cargada la elección judicial’
    Aguilar contestó a un estudiante que, si acordeones respondieran a intereses, todos los ministros ganadores hubieran tenido los mismos votos. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Cuestionan al presidente de la Corte que acordeones que se usaron responden a intereses políticos

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) increparon al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, luego de que éste asegurara que la justicia está más cercana a la ciudadanía con la elección por voto popular de juzgadores.

Aguilar acudió a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde participó en el Observatorio Judicial Electoral y Congreso, que organizó el Tribunal Electoral federal para discutir aprendizajes sobre los comicios judiciales.

Uno de los estudiantes presentes, quien afirmó cursar el cuarto año de la Licenciatura en Derecho, reclamó que los jueces, magistrados y ministros que resultaron ganadores en la pasada elección judicial fueron elegidos a través de acordeones, lo que podría implicar su servicio a intereses políticos de quienes los incluyeron ahí.

”Señor presidente, le hago la pregunta concreta, ¿no le parece a usted una completa locura el mensaje que proyecta este nuevo proyecto de que usted ostenta para las nuevas generaciones de juristas? El mensaje sería doblegarse a un poder fáctico además de político para poder llegar a un cargo ahora de elección, porque es bien sabido a razón de todos que esos acordeones, señor presidente, sí tuvieron el sesgo necesario para que la elección estuviera cargada a los que hoy en día son los nuevos nueve ministros de la Corte”, señaló el joven.

El presidente de la Corte respondió al estudiante de Derecho que, de haber existido “línea”, todos los ministros que ganaron habrían tenido la misma cantidad de votos, lo que no ocurrió. Dijo que él obtuvo dos y medio millones de votos más que el resto.

Cuando Aguilar se retiraba del recinto, el joven estudiante preguntó a Aguilar si estaría de acuerdo en renunciar a su cargo si se comprueban sus nexos con Morena, a lo que no hubo respuesta.

En redes sociales también circuló un video en el que otro estudiantes también cuestionó el uso de acordeones en la elección judicial y la competencia de los juzgadores para tratar asuntos judiciales.

