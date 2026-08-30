Indagará ASF filtraciones en examen de admisión de la UNAM

Las fallas registradas en el examen de admisión de la UNAM a licenciatura serán investigadas por al Auditoría Superior de la Federación (ASF), que centrará su revisión en la plataforma que aplicó la prueba, las omisiones o presuntas responsabilidades administrativas que derivaron en su filtración, así como el impacto económico de las irregularidades.

La investigación se desarrolla dentro del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF.

El organismo pidió a la Máxima Casa de Estudios entregar información para determinar qué ocurrió y quiénes intervinieron.