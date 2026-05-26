INEGI enciende ‘focos rojos’ para Morena; percepción de servicios públicos cae drásticamente

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    INEGI enciende ‘focos rojos’ para Morena; percepción de servicios públicos cae drásticamente
    Viri Ríos enfatizó que este desgaste es particularmente grave para Morena, ya que el partido construyó su legitimidad sobre la promesa de que la vida de la gente común estaba mejorando objetivamente. CUARTOSCURO

La analista argumentó que esta insatisfacción no es un desgaste natural de largo plazo, sino un fenómeno genuino y concreto de los últimos dos años

La reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada por el INEGI, ha revelado una situación alarmante para el partido en el poder.

Durante una entrevista realizada en Radio Fórmula por Enrique Acevedo, la analista Viri Ríos afirmó que los datos muestran un cambio “dramático” en la satisfacción ciudadana, marcando la primera vez que se percibe un retroceso generalizado en la calidad de los servicios públicos tras el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la gestión de Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-andy-lopez-beltran-ha-hecho-muy-buen-trabajo-en-morena-GO20951315

Un declive sin precedentes en la percepción ciudadana

Durante gran parte de la administración anterior, la tendencia en la encuesta bianual del INEGI indicaba que los mexicanos percibían mejorías en la mayoría de los servicios. Sin embargo, los datos actuales muestran que el panorama ha cambiado: la mayoría de los servicios públicos han caído en su percepción de calidad.

Entre los sectores más afectados, Ríos destacó los cinco que presentan el mayor deterioro:

Autopistas de cuota (casetas de cobro).Centros de salud estatales y hospitales de gobierno.

Educación universitaria, un dato que la analista calificó como sorpresivo y preocupante.

Carreteras y caminos.

Alumbrado público,.

Otros servicios que también han reportado caídas significativas incluyen el trabajo del IMSS, el suministro de energía eléctrica, el drenaje y la seguridad pública a través de la policía.

Legitimidad en juego y el “beneficio de la duda”

Viri Ríos enfatizó que este desgaste es particularmente grave para Morena, ya que el partido construyó su legitimidad sobre la promesa de que la vida de la gente común estaba mejorando objetivamente.

La analista argumentó que esta insatisfacción no es un desgaste natural de largo plazo, sino un fenómeno genuino y concreto de los últimos dos años.

Dos factores clave explicarían esta tendencia:

Desempeño de gobernadores: Muchos mandatarios estatales de Morena no han “dado el ancho”, lo que ha impactado directamente en la calidad de los servicios locales.

El factor Sheinbaum vs. AMLO: Ríos sugiere que la ciudadanía le otorga un menor ”beneficio de la duda” a la presidenta Claudia Sheinbaum en comparación con su predecesor, lo que acelera la percepción de descontento ante las fallas gubernamentales.

La relevancia del dato autónomo

Por su parte, el periodista Enrique Acevedo destacó la importancia de que estos datos provengan del INEGI, una institución autónoma, lo que otorga una validez técnica y objetiva a las cifras por encima de cualquier agenda editorial o partidista,.

En un entorno donde la opinión pública está cada vez más fragmentada, el uso de estos instrumentos es fundamental para medir la realidad de la gestión pública.

Ríos concluyó que este descontento es más serio que cualquier escándalo de corrupción política, ya que afecta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos en las calles, carreteras y centros de salud.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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