Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 reveló que Coahuila se colocó entre las entidades con mayores niveles de confianza ciudadana en corporaciones de seguridad y justicia. De acuerdo con la encuesta realizada por el INEGI, el 48.8 por ciento de la población en Coahuila manifestó confianza en la policía, una cifra superior al promedio nacional, que se ubicó en 34.7 por ciento. En la evaluación sobre desempeño policial, el 54 por ciento de los coahuilenses afirmó que los cuerpos de seguridad contribuyen a generar una sensación de seguridad.

Con este porcentaje, Coahuila se colocó en el segundo lugar nacional en este rubro, solo por debajo de Yucatán, que reportó 60.9 por ciento, mientras que el promedio nacional fue de 35.3 por ciento. Por otro lado, la ENCIG indica que, hasta el corte de 2025, la población identificó en un 65.2 por ciento que la policía mostró disposición para brindar ayuda cuando fue requerida. En cuanto a corporaciones federales, el Ejército y la Marina registraron un nivel de confianza de 76.5 por ciento entre la población coahuilense, superando el promedio nacional de 62 por ciento y siendo las autoridades de seguridad en las que más se confía en Coahuila. Por su parte, la Guardia Nacional alcanzó una confianza ciudadana de 71.1 por ciento en Coahuila, mientras que a nivel nacional este indicador se ubicó en 56.2 por ciento.

La encuesta también reflejó niveles de confianza en instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia, pues el 47.7 por ciento de los ciudadanos señaló tener confianza en el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, por encima del promedio nacional de 34.1 por ciento. En el caso de jueces y magistrados, el 47.3 por ciento de la población en Coahuila manifestó confianza en estas figuras, mientras que a nivel nacional la proporción fue de 34.8 por ciento.

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